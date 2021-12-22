承認被曾勵珍「照肺」 張景淳︰有遲到一定會改善

【晴報專訊】無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》長做長有，不過日前有傳「龔燁」張景淳和「大小姐」林淑敏因經常遲到，遭高層曾勵珍（珍姐）捉住訓話。昨日張景淳直認被珍姐召見，更唯唯諾諾表示有遲到定會改善；相反林淑敏強調清者自清，更獲「送水輝」許家傑人格擔保，力撐她敬業。

呂慧儀笑指拍攝結婚場面比起真正結婚時還要疲累。

張景淳、呂慧儀、林淑敏、許家傑及姜麗文等一眾《愛•回家》演員出席冬至活動，預告下周一播出「龔水」及「蓮輝」大婚，四人在現場大派喜帖，場面熱鬧。提到因遲到被曾勵珍當場斷正兼訓話，張景淳坦言︰「嗰日珍姐有講唔同嘅嘢，亦有針對唔同嘅人，佢長期留意我哋廠景發生咩事，不時提升我哋士氣。（你有遲到？）一路以嚟總會有遲到，有遲到嘅話一定會改善，無論演繹上或紀律上都要做得更好。（珍姐特別跟你提及遲到問題？）佢有講過大家要守時，我當然會記住，其實咩情況都好，佢講嘅都係啱嘅。」呂慧儀則慶幸珍姐經常提點他們，感到對方很重視大家。

林淑敏透露穿上低胸婚紗影婚照，但自嘲上圍不夠豐滿。

另一嫌疑人物林淑敏則否認遲到，許家傑更為拍檔護航說︰「我人格擔保，佢（林淑敏）唔係遲到王，係一位敬業樂業嘅演員。」林淑敏表示清者自清︰「始終係第三者把口，控制唔到人哋講咩，我有問監製係咪我有問題，佢都好茫然，但感受到啲拍檔好好，同我打氣。」另外，林淑敏指拍攝婚禮場面是歷來最大壓力的一集，她說︰「我哋無乜結婚經驗，我結婚時只係行教堂，無做儀式，好多習俗都唔知，上頭、斟茶都唔識，要即場學。」

姜麗文獲讚姜家最勁

姜麗文

同場的姜麗文飾演菲傭「Liza」大獲好評，並在台慶頒獎禮入圍「飛躍進步女藝員」等三項獎項五強，她得知「叫三飛」感到十分開心。她說︰「我唔敢講最有信心邊個獎，但獎就梗係想攞，入咗五強都當贏咗。爸爸（秦沛）話我有三個提名係姜家最勁，但佢啲提名係金像獎同金馬獎。做子女嘅都想父母感到驕傲，今次係我最好嘅聖誕禮物。」