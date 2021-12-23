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23/12/2021

Yumi自爆與王力宏舊情後疑服藥輕生 徐若瑄開腔呼冤

#王力宏 #Yumi #李靚蕾 #徐若瑄 #婚變 #小三
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　　【晴報專訊】王力宏婚變餘波未了，昨晨王力宏的小三嫌疑犯、By2成員Yumi（孫雨）疑服藥輕生入院，卻被質疑造假。王力宏前妻李靚蕾曾暗示婚姻被一個已婚女子介入，矛頭直指徐若瑄。昨午徐若瑄發文呼冤，強調被「無憑無據」地詆毀，更聲言︰「我沒有介入李王的婚姻，絕無私約。」言語間盡見無奈。

 

 

　　王力宏婚變風波連日來狂派花生，獲網民尊稱「蕾神」的李靚蕾曾指王力宏有一位已婚「炮友」，又指前夫寧願違反防疫法也要趕赴對方家中聚會。由於王力宏曾犯防疫禁令，與徐若瑄、陳建州及范瑋琪等人聚餐，加上靚蕾前晚忽然留言說︰「黑人（陳建州）、范范（范瑋琪）和王先生（王力宏）沒有不正當關係。」卻隻字不提徐若瑄，令徐若瑄成為網民心中的「炮友」嫌疑人。

 

徐若瑄（中）素來跟范瑋琪、黑人陳建州及王力宏友好，如今卻捲入王力宏婚變風波。

 

　　雖然徐若瑄曾公開要求王力宏代為澄清，眼見男方無反應，徐若瑄昨日再出po呼冤，坦言經此一役，令她看清誰是真正朋友。她說︰「此次受到友人婚姻事件波及，已經嚴重影響到我的家人，讓我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷等…我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽。」對於發聲明被嘲諷對號入座，她回應︰「試問各種躲在影射、比喻、暗示背後的報道和網友們的不實指控…我還能不站出來，為自己名聲平反嗎？這不叫對號入座，而是一群人『無憑無據』、指名道姓的在詆毀我。」她重申︰「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中介入『別人婚姻的第三者』！」

 

李靚蕾狂爆王力宏臭史，令對方身敗名裂。

 

Yumi被質疑造假

 

Yumi（坐輪椅者）疑輕生入院，但被網民質疑自導自演。（微博圖片）

 

　　至於Yumi日前強調無介入男方婚姻後，靜蕾即曬出疑似Yumi用裸照頭像WhatsApp王力宏的截圖還擊。昨晨有自稱Yumi友人的網民，在微博上載Yumi入急症室的照片及就診紀錄等，指Yumi吞藥輕生入院洗胃，並tag了王力宏說︰「你最清楚Yumi根本沒有介入你的婚姻，如果她真的出甚麼事情，我絕不原諒！」不過，隨即有自稱內地醫護的網民爆料，質疑Yumi扮自殺︰「吞了兩粒維他命及兩粒褪黑激素，自己打電話到急症室，凌晨兩點入院，早上九點出院。」但Yumi的工作人員回應時譴責該網民造謠，並希望Yumi盡快好起來。

 

Yumi自爆曾經與王力宏拍拖，強調自己並非第三者或「炮友」。(網上圖片)

 

張惠妹被揭舊情史

 

　　與此同時，早年曾與王力宏傳緋聞的張惠妹（阿妹）昨日被翻舊史，事緣靚蕾自爆04年跟王力宏睇戲時，男方的緋聞女友到場「示威」，有傳媒指該緋聞女友正是阿妹。阿妹的經理人公司回應︰「差不多20年前的事不想打擾張惠妹，這種道聽塗說的陳年往事未經求證。」另外，名模Rosemary於01年曾認戀王力宏，但遭男方否認，網民笑言Rosemary事隔20年終獲「平反」，而她昨日在IG報喜，宣布已為富商丈夫Jason誕下第二胎，十分幸福。

 

Rosemary上載與老公及初生B仔合照放閃。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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