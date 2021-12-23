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23/12/2021

冬至派福利 呂爵安孖魏浚笙落水騷肌

#MIRROR #呂爵安 #魏浚笙
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員今年歌、影、視三線發展，其中呂爵安（Edan）剛夥拍邱士縉（Stanley）、魏浚笙（Jeffrey）及P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）拍畢劇集《i.Swim》，Edan趁著前日冬至，上載落水騷肌照，向「爵屎（Edan粉絲）」大派福利。

 

（左起）Phoebus、Edan、Jeffrey及Stanley冒冷落水拍攝，相當辛苦。（IG圖片）

 

　　呂爵安早前完成拍攝以游水為題材的劇集《i.Swim》，趁著前日冬至，Edan於社交平台分享拍攝點滴，相中見他與邱士縉、魏浚笙及吳啟洋齊齊落水，大曬「朱古力」腹肌，讓一眾網民看得「嘩嘩」聲。Edan留言說︰「今日（前日）冬至，個個都出張著厚衫嘅相叫大家著多啲衫，所以我決定反其道而行，出幾張唔著衫嘅相，嚟叫大家著多啲衫！i.Swim四葉草提提你，冬至來了，要著多件衫喔！」

 

夥鄭中基梁詠琪拍賀歲片

 

　　Edan又留言指拍劇後成功練成「水底擘大眼」的技能，Jeffrey即留言︰「擘大眼擘到無人之境。」而Stanley亦留言自詡︰「Call me（叫我）炸裂腹肌。」看來他們對自己的身形相當滿意。

 

Edan今年的歌曲成績不俗，成為男新人金獎大熱。（IG圖片）

 

　　另外，Edan今年力爭男新人金獎，其中出道歌《E先生連環不幸事件》不但橫掃各大音樂串流平台的年度播放率冠軍，更打入叱咤「我最喜愛的歌曲」最後五強，Edan日前不忘拍片感謝粉絲支持︰「多謝鍾意呢首歌嘅朋友，同埋fans投票支持。呢首歌對我嚟講意義重大，因為係我嘅出道作品，好多朋友因為呢首歌先認識我，入到五強真係好開心、好感動。」

 

Edan獲鄭中基「教路」，齊齊於《闔家辣》放笑彈。

 

　　而Edan亦將進軍大銀幕，與吳君如、「爸爸」鄭中基及「媽媽」梁詠琪等合作賀歲片《闔家辣》，電影昨日公開預告片，首次拍電影的Edan十分搶鏡，繼續使出《大叔的愛》中「田田」的招牌反白眼，大放笑彈。

 

 

轉載自: 晴報

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