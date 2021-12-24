被荷里活雜誌選為年度國際突破之星 姜濤獲讚「近20年香港最耀眼新星」

【晴報專訊】男團MIRROR的「人氣王」姜濤為港增光，昨日獲荷里活權威雜誌《Variety》選為「2021年國際突破之星」（Variety's International Breakout Stars of 2021），其他港人熟悉的入圍亞洲藝人則有熱爆全球韓劇《魷魚遊戲》的「脫北者姜曉」鄭浩妍，以及演出Marvel電影《永恆族》的馬東石。今年初姜濤曾揚言香港歌手可再次成為亞洲第一，今次揚威海外，相信他有望在將來圓夢。

年僅22歲的姜濤，早前獲英國著名雜誌《Tatler》選為今年300位「亞洲最具影響力人物」之一，與梁朝偉、甄子丹等本地巨星齊名。相隔大半個月，姜濤再次衝出亞洲，獲知名雜誌《Variety》選為「2021年國際突破之星」，今次共有11位國際明星上榜，姜濤是名單中唯一的華裔藝人，與爆紅國際的韓星鄭浩妍及馬東石齊名，認真威水。

MIRROR掀追星熱潮

姜濤與AGA（江海迦）推出合唱歌《I Know》，為粉絲帶來新鮮感。

《Variety》表示今次榜上有名者都是值得關注的人士，是未來佔據娛樂頭條的人物。11位入圍明星來自八個國家或地區，雜誌為各人作簡單介紹，姜濤被形容為「香港近20年最耀眼新星」，在18年贏得ViuTV《全民造星》冠軍後，於今年初以21歲之齡在商台頒獎禮贏得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，是兩項大獎的最年輕得主。文章亦提及他是男團MIRROR成員，今年五月舉行組合首個演唱會，姜濤與其他鏡仔激發粉絲應援的新高度，並延伸到海外市場。另外，文中指姜濤早前在音樂會唱出連串歌曲向樂壇前輩致敬，又稱有責任將廣東歌傳承給海外觀眾。

盧瀚霆揚威韓國MAMA

盧瀚霆早前在MAMA獲獎，坦言希望將香港音樂帶到更遠。

其實，成軍三年的鏡仔今年人氣大爆發，組合名字「MIRROR」除了在香港網絡洗版，亦成功登陸不同國家及地區。今年九月，日本NHK電視台的晚間新聞節目曾剖析鏡仔在港爆紅現象；至於「教主」盧瀚霆（Anson Lo）本月初更在韓國樂壇盛事《Mnet亞洲音樂大獎》（MAMA）榮獲最佳亞洲新人獎（華語地區），事後他發文指「這輩子也沒想過可在MAMA頒獎禮上看見自己的名字」，相信以鏡仔現時氣勢，其他成員亦有力衝出亞洲。

一臉童顏的姜濤在新團歌《12》MV中化身學生哥，可謂毫無違和感。（網上截圖）

邱士縉（Stanley）日前在IG上載《12》的MV花絮，與姜濤攬頭攬頸。