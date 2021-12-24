  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS時事要聞葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

24/12/2021

太太誕6.2磅B女 洪永城︰囡囡係福星

#洪永城 #梁諾妍
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】洪永城（Tony）和梁諾妍（Inez）今年七月在婚禮上宣布雙喜臨門，當時已懷孕四個月的Inez，預料將會生人馬座BB。昨日Tony宣布太太日前順利誕下女兒，並曬出一家三口合照；Inez則透露當時痛足14小時都未開到宮頸，要緊急開刀，幸好囡囡最後平安出世。

 

Tony曬一家三口的合照，洋溢幸福之情。

 

　　洪永城昨日在社交網貼出一家三口首張合照，以及囡囡的可愛相，並以「女兒視覺」留言︰「大家好，我叫Amber，係人馬女，重6.2磅，想同大家打個招呼，我一出世，姐姐同叔叔就話『嘩，好似爸爸呀！』跟住我望望爸爸媽媽，我有唔開心，因為我想似媽媽多少少，媽媽好靚。」Tony又提到太太的生產過程，「我知道媽媽痛了14小時，催生了兩次，都開唔到宮頸…我仲聽到爸爸話隻手就斷，媽媽好偉大。」

 

羅子溢曬一家四口全家福

 

Amber在本月19日出世，樣子似足爸爸洪永城。

 

　　Tony回應傳媒時表示︰「我哋會好好照顧佢，令佢成為一個健康快樂嘅小朋友；囡囡係福星嚟，已經帶咗好多歡樂畀我哋，可以同我哋過冬至、聖誕，新年又可以睇煙花，仲可以過埋年，佢嘅出世係perfect timing（完美時機）。」Inez亦留言表示會做囡囡的最強後盾，又大爆作動時痛到又暈又作嘔，險些扭斷老公的手，她指︰「寶寶出生後就即刻喊，連我都跟住大喊咗出嚟，見到洪寶寶平安地出生，甚麼痛楚都唔緊要了，一切都很值得。」

 

羅子溢和楊茜堯抱住大女小珍珠和細仔，十分溫馨。

 

　　另外，羅子溢和太太楊茜堯的細仔亦於日前出世，昨日羅氏夫婦在社交網分享一家四口的全家福，細仔的面容亦首度曝光，畫面溫馨有愛。羅子溢更透露大女「小珍珠」羅翊心感受到自己是姐姐，所以每天都會主動摸和錫弟弟，令他們既感動又欣慰。

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#洪永城 #梁諾妍

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk