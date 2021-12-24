太太誕6.2磅B女 洪永城︰囡囡係福星

【晴報專訊】洪永城（Tony）和梁諾妍（Inez）今年七月在婚禮上宣布雙喜臨門，當時已懷孕四個月的Inez，預料將會生人馬座BB。昨日Tony宣布太太日前順利誕下女兒，並曬出一家三口合照；Inez則透露當時痛足14小時都未開到宮頸，要緊急開刀，幸好囡囡最後平安出世。

Tony曬一家三口的合照，洋溢幸福之情。

洪永城昨日在社交網貼出一家三口首張合照，以及囡囡的可愛相，並以「女兒視覺」留言︰「大家好，我叫Amber，係人馬女，重6.2磅，想同大家打個招呼，我一出世，姐姐同叔叔就話『嘩，好似爸爸呀！』跟住我望望爸爸媽媽，我有唔開心，因為我想似媽媽多少少，媽媽好靚。」Tony又提到太太的生產過程，「我知道媽媽痛了14小時，催生了兩次，都開唔到宮頸…我仲聽到爸爸話隻手就斷，媽媽好偉大。」

羅子溢曬一家四口全家福

Amber在本月19日出世，樣子似足爸爸洪永城。

Tony回應傳媒時表示︰「我哋會好好照顧佢，令佢成為一個健康快樂嘅小朋友；囡囡係福星嚟，已經帶咗好多歡樂畀我哋，可以同我哋過冬至、聖誕，新年又可以睇煙花，仲可以過埋年，佢嘅出世係perfect timing（完美時機）。」Inez亦留言表示會做囡囡的最強後盾，又大爆作動時痛到又暈又作嘔，險些扭斷老公的手，她指︰「寶寶出生後就即刻喊，連我都跟住大喊咗出嚟，見到洪寶寶平安地出生，甚麼痛楚都唔緊要了，一切都很值得。」

羅子溢和楊茜堯抱住大女小珍珠和細仔，十分溫馨。

另外，羅子溢和太太楊茜堯的細仔亦於日前出世，昨日羅氏夫婦在社交網分享一家四口的全家福，細仔的面容亦首度曝光，畫面溫馨有愛。羅子溢更透露大女「小珍珠」羅翊心感受到自己是姐姐，所以每天都會主動摸和錫弟弟，令他們既感動又欣慰。