小提琴演奏隊友單曲曬音樂才華 粉絲冧讚：一表人才呂爵安

【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）前晚在個人YouTube頻道上載新片，搞鬼表示要帶網友參觀他的大宅，實情是他接受訪問的酒店豪華套房，大放笑彈。Edan又即席挑戰以小提琴演奏姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）等五位鏡仔隊友的單曲，音樂造詣滿分。爵屎（Edan粉絲）大讚偶像在無琴譜下演出完美，高呼他在音樂、演戲及綜藝瓣瓣掂！

Edan主持的ViuTV綜藝節目《膠戰S2》熱播，主演的賀歲片《闔家辣》亦將於明年大年初一公映，絕對是大忙人。早前他為某雜誌拍攝數碼版封面，原來當時他特別抽時間拍攝主題為《跟我去返工EP.8》的YouTube新片。短片前晚發布，Edan表示這是送給大家的聖誕禮物，更揚言「帶大家參觀我屋企」、「小提琴即席演奏MIRROR歌曲」等，令爵屎勁期待。然而，短片甫開始，Edan躺在豪華大浴缸扮寫意，自稱是其家中沖涼房，及後逐一介紹客廳、飯廳等，令網民意識到他身處在酒店的豪華套房。

Edan在短片中連環騷琴技，爵屎大讚他可愛又有才華。（網上截圖）

Edan在短片中連環騷琴技，爵屎大讚他可愛又有才華。（網上截圖）

Edan「吹水」兩分鐘後，終於自爆其實是在酒店接受雜誌訪問。期間，Edan換上多套斯文又型格的服裝，更自讚似足霸道總裁：「滿足到我想做李敏鎬嘅夢想。」不過，最吸睛的是他在影片結尾大曬小提琴才華，他先演奏歌曲《E先生連環不幸事件》及《小諧星》，其後挑戰MIRROR團歌《BOSS》、Anson Lo、姜濤、陳卓賢（Ian）等隊友的solo歌。雖然Edan戴定頭盔稱︰「我真係好耐無拉小提琴，即席拉唔好咁高要求，OK？」不過，他的表現有板有眼，絕不失禮。最後他再表演彈鋼琴，盡見浮誇動作及表情，笑點十足。短片截至昨晚錄得約14萬點擊，有爵屎激讚偶像音樂造詣非凡，亦like爆他對隊友的愛夠真誠。

Edan「躺平」在大浴缸扮chill，演技卻有點over。（網上截圖）

Edan在《闔家辣》飾演鄭中基及梁詠琪的兒子。

盧瀚霆《Megahit》吸千萬點擊

另外，Edan隊友Anson Lo繼歌曲《不可愛教主》MV在YouTube破千萬點擊後，另一首作品《Megahit》MV同樣錄得逾千萬點擊。《Megahit》今年9月22日在YouTube上架，短短三個多月已破千萬點擊，Anson Lo也是繼姜濤後，第二位擁有兩首逾千萬點擊歌曲的鏡仔，足見他保持超強人氣。前晚Anson Lo於IG限時動態分享喜訊寫道︰「Thank you everyone 10M（1,000萬）。」

MIRROR日前為《全民造星IV》總決賽任表演嘉賓，帶起全場氣氛。