揸筷子幫陳偉霆谷新歌 謝霆鋒變最Chok指揮家

【晴報專訊】近年全心於內地發展的陳偉霆（William），日前推出全新廣東歌《護航》；「大師兄」謝霆鋒特別在抖音拍片支持，期間竟將筷子當成指揮棒，認真搞笑。短片中的霆鋒一臉投入兼high爆，不少內地樂迷讚他超有戲，並追問這位影帝是否轉走諧星路綫！

上周四霆鋒於《第13屆澳門國際電影節》憑動作片《怒火》贏得最佳男主角，原來他當時亦偷閒拍抖音短片，隔空幫剛出新歌的William宣傳。一向型到核爆的霆鋒，在片中化身勁chok指揮家，拿起一對筷子當指揮棒；William則在另一邊廂同時唱出新曲《護航》。片中最過癮的是霆鋒身後有一座大型音樂噴泉，拍片時撞正噴泉的表演時間，霆鋒就如指揮著水柱作出不同形狀及高度，令人嘖嘖稱奇。

霆鋒（左）七情上面揸筷子扮指揮家，為師弟豁出去。(影片截圖)

曾將蒸架當鼓打

日前霆鋒出席澳門電影節，其打扮及動作與父親謝賢有幾分相似。

霆鋒在短片介紹寫道︰「陳偉霆粵語新歌《護航》，一個筷子『指揮家』的誕生。」William亦留言向師兄大派高帽︰「霆鋒哥，指揮得好好。」有網民熱捧霆鋒夠幽默兼熱心幫助後輩，亦有人笑爆這位男神有諗頭勁搞笑。其實，霆鋒一向深明如何以另類方式吸引外界目光，經常將廚具融合在音樂當中，過往曾以蒸饅頭的蒸架當鼓來打，果然「識玩」。