  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS時事要聞葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

29/12/2021

揸筷子幫陳偉霆谷新歌 謝霆鋒變最Chok指揮家

#陳偉霆 #謝霆鋒 #護航
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】近年全心於內地發展的陳偉霆（William），日前推出全新廣東歌《護航》；「大師兄」謝霆鋒特別在抖音拍片支持，期間竟將筷子當成指揮棒，認真搞笑。短片中的霆鋒一臉投入兼high爆，不少內地樂迷讚他超有戲，並追問這位影帝是否轉走諧星路綫！

 

 

　　上周四霆鋒於《第13屆澳門國際電影節》憑動作片《怒火》贏得最佳男主角，原來他當時亦偷閒拍抖音短片，隔空幫剛出新歌的William宣傳。一向型到核爆的霆鋒，在片中化身勁chok指揮家，拿起一對筷子當指揮棒；William則在另一邊廂同時唱出新曲《護航》。片中最過癮的是霆鋒身後有一座大型音樂噴泉，拍片時撞正噴泉的表演時間，霆鋒就如指揮著水柱作出不同形狀及高度，令人嘖嘖稱奇。

 

霆鋒（左）七情上面揸筷子扮指揮家，為師弟豁出去。(影片截圖)

 

曾將蒸架當鼓打

 

日前霆鋒出席澳門電影節，其打扮及動作與父親謝賢有幾分相似。

 

　　霆鋒在短片介紹寫道︰「陳偉霆粵語新歌《護航》，一個筷子『指揮家』的誕生。」William亦留言向師兄大派高帽︰「霆鋒哥，指揮得好好。」有網民熱捧霆鋒夠幽默兼熱心幫助後輩，亦有人笑爆這位男神有諗頭勁搞笑。其實，霆鋒一向深明如何以另類方式吸引外界目光，經常將廚具融合在音樂當中，過往曾以蒸饅頭的蒸架當鼓來打，果然「識玩」。 

 

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#陳偉霆 #謝霆鋒 #護航

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk