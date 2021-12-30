2021娛圈大事回顧 王力宏遭「蕾神」撕破假面具轟動全城

【晴報專訊】2021年的娛樂圈可謂多事之秋，不少劣迹藝人遭內地封殺，當中以26年來維持「優質偶像」形象的台灣歌手王力宏，被前妻李靚蕾揭發召妓、約炮等荒唐行為最為轟動，引來中港台網民不眠不休追看；「蕾神」句句重錘，將前夫打得體無完膚，最終王力宏要宣布暫別娛圈，事件才暫時告一段落。李王離婚風波，亦成為今年「重磅炸彈」。

王力宏與李靚蕾的離婚風波，令網民食足多日花生。

王力宏本月宣布與李靚蕾離婚後不久，李靚蕾在社交媒體撰寫千字長文，控訴王力宏婚內約炮召妓，更被男方家人羞辱、冷暴力等。事件持續發酵，及後王力宏回應風波，稱婚後「生活在恐懼、勒索和威脅之下」，企圖打溫情牌望與子女們團聚；但「蕾神」重錘一擊，直指王力宏確診性上癮，無力反擊的王力宏惟有宣告暫別樂壇，至今「深潛」避見傳媒。至於捲入風波的徐若瑄，曾三度發聲明澄清沒有介入李王婚姻。

徐若瑄（中）因捲入王李離婚風波，事業形象大受影響。

阿倫「睡粉」事件令摯愛受傷害

吳亦凡淪為階下囚。

內地男星吳亦凡於七月被網紅都美竹踢爆疑在酒店玩「選妃」及誘姦未成年少女，其後他因涉強姦罪被捕，目前繼續被羈押。鋼琴家李雲迪涉嫖娼被北京朝陽分局拘留，遭業界全面封殺。

譚詠麟否認桃色傳聞。

至於71歲的「樂壇校長」譚詠麟（阿倫）被指搭上23歲女粉絲，阿倫發聲明否認，揚言採取法律行動；而爆料網民「悲傷牛肉面_」曾上載疑似阿倫在床上穿褲子的相片，但隨後刪除。阿倫回港後自責當時未有立即否認，令摯愛的兒子譚曉風受傷害。

MIRROR爆紅重拾追星潮

MIRROR 12子均獨當一面，部分成員多棲發展。

人氣男團MIRROR今年氣勢銳不可擋，由成員姜濤在叱咤頒獎禮奪我最喜愛的男歌手及歌曲開始，到五月舉行的六場演唱會掀起撲飛潮；隨着盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安主演的劇集《大叔的愛》熱播，不但令組合成為各大品牌的寵兒，亦掀起本地久違的追星熱潮。Anson Lo和姜濤最近分別獲韓國《MAMA領獎禮》及美國知名雜誌嘉許，成功衝出香港。

炎明熹與姚焯菲出道數月已吸納不少fans。

TVB亦不敢怠慢，《聲夢傳奇》捧紅16歲三料冠軍炎明熹和「國民初戀」姚焯菲，她們聯同詹天文及鍾柔美組成女團After Class；ViuTV《全民造星IV》亦選出三甲Marf、Gao及Day組成新女團，明年勢必引發女團大戰。

大S汪小菲離婚

大S與汪小菲上月正式發離婚聲明。

除了王力宏與李靚蕾的離婚風波，11月徐熙媛（大S）宣布與汪小菲結束11年婚姻，轟動兩岸三地。此外，方皓玟10月突然宣布與結婚四年的日籍老公Shingo離婚；定居台灣的蔣雅文亦於四月宣布與朱經雄結束七年婚姻。而女神李佳芯（Ali）及鄧麗欣（Stephy）今年亦回復單身。

戴夢夢閃嫁圈外金融才俊Kyle。

不過今年娛圈亦有不少好消息，朱慧敏及張秀文經林盛斌作媒，分別與醫生陳良貴及金融才俊王大權拉埋天窗。至於與太極樂隊鼓手朱翰博（Ricky）離合多年的戴夢夢，11月閃嫁金融才俊Kyle；陳詩欣、林泳淘、陳潔玲及蔡穎恩也成為人妻。

羅子溢楊茜堯喜迎乖仔

羅子溢與楊茜堯的囝囝髮量甚多。

今年不少星二代誕生，湯怡於一月宣布與排舞師麥秋成閃婚兼有喜，六月誕下女兒麥紫喬，人生大事極速達成。羅子溢（前名羅仲謙）與楊茜堯（前名楊怡）育有一歲多女兒「小珍珠」，茜堯更秘密懷第二胎，本月誕下B仔湊成「好」字；洪永城太太梁諾妍本月19日亦誕下乖女「洪寶寶」Amber。今年榮升靚媽的藝人尚有余香凝、原子鏸、沈卓盈及關宛珊等。

洪永城一家今年度過最特別聖誕。

金牌綠葉不辭而別

吳孟達在90年代演出不少膾炙人口的電影。

今年有不少港人熟悉的資深藝人過身，包括周星馳最佳拍檔吳孟達、陪伴觀眾成長的廖啟智、石天，以及「一代奸妃」李香琴等。吳孟達於二月被爆秘密入院，及後因肝癌病逝，享年70歲；廖啟智去年尾患上胃癌，抗癌僅四個月便撒手塵寰，終年67歲。樂隊太極成員唐奕聰三月因心臟病發猝死；「生命鬥士」李明蔚被罕見癌症鼻咽腺樣囊性癌折磨九年，五月初不敵癌魔，結束短短31年人生。

廖啟智的遺願是開戲為影壇作育英才。