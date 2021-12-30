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30/12/2021

姚焯菲強調能平衡工作與學業 李幸倪帶定暖包戶外跳唱

#李幸倪 #姚焯菲
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　　【晴報專訊】李幸倪（Gin Lee）及姚焯菲（Chantel）等昨日出席《香港特別行政區成立二十五周年慶祝活動啟動禮》，Gin Lee將於大除夕出席西九倒數騷，但由於是戶外演出場地，她直言怕凍，屆時會準備暖包；而元旦日在中環表演的Chantel，同樣自稱怕凍，會效法Gin Lee貼暖包。

 

Gin Lee目前正積極排練明晚的倒數演出。

 

　　李幸倪和姚焯菲將為特區成立25周年演唱主題曲，兩人自《聲夢傳奇》後第一次合作，Chantel表示︰「如果有合唱部分都應該會一齊錄音，不過同Gin Lee老師一齊錄音我就會有少少緊張，我都會請教老師，因為自己仲未夠專業。」問Gin Lee覺得Chantel的唱功可有進步？Gin Lee表示︰「我都有聽佢嘅新歌，覺得佢唱歌愈嚟愈好聽，但我都好關心佢有無返學、功課成績點樣、唱歌有無影響佢學業等等，知道佢依家放緊聖誕假，都可以放多啲時間喺工作上面。」Chantel則指目前於工作和學業仍能取得平衡，但她仍虛心向Gin Lee請教如何分配時間。

 

Chantel指會虛心向Gin Lee請教唱歌技巧。

 

　　Gin Lee將於大除夕晚於西九參與倒數演出，她大感期待，並透露將獻唱五首歌，「喺戶外演出我好怕凍，所以都會準備定暖包，不過我一定會貼得好緊，希望唔好喺跳唱嘅時候跌出嚟，哈哈！」至於將在元旦於中環表演的Chantel，表示會獻唱三、四首歌，同樣怕凍的她亦會效法老師貼暖包。

 

預告缺席叱咤頒獎禮

 

　　此外，提到元旦日將舉行《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，日前已缺席新城頒獎禮的Gin Lee，預告屆時亦會因工作關係而無法出席。談到TVB和港台疑合辦兩台頒獎禮，Gin Lee表示已得悉下星期將有記者會公布，故暫時不便評論，她說︰「其實各有各好，多幾個頒獎禮，有唔同嘅平台，我哋就可以參加多啲party；但如果聯合舉辦嘅話，凝聚力就會更加大。」

 

轉載自: 晴報

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