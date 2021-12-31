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31/12/2021

新廣告玩轉經典電影代表作 羅家英聞西上身︰問你怕未

#羅家英 #廣告
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　　【晴報專訊】羅家英早前為連鎖快餐店拍攝新廣告，一向搞鬼的家英哥在廣告中帶觀眾回到過去，先後以其90年代經典電影角色聞西、唐三藏及佛印造型登場，又大講戲中對白，充滿集體回憶。影迷盛讚廣告笑爆嘴，重現港產喜劇風采，更召喚家英哥回歸影壇拍笑片。

 

 

　　家英哥早前為炸雞連鎖店KFC拍廣告，飾演發明家的他與外籍拍檔特務K尋找被反派偷走的黃金蛋。75歲的家英哥更有動作場面，大玩側手翻避過紅外綫探測器，非常賣命。身為90年代周星馳電影的其中一位金牌綠葉，家英哥一如所料玩盡其經典角色，他先以《西遊記》系列的唐三藏造型上陣，施以「煩音」魔功；然後到《大內密探零零發》佛印現身，一邊「豈有此理」，一邊以長髮攻擊敵人。

 

家英哥在廣告中忘我被塞炸雞入口，表現十分專業。(網上截圖)

 

高呼「攞你命六千」

 

家英哥以其三大代表作的造型上陣，令電影迷勁興奮。(網上截圖)

 化身聞西的家英哥雖然謙稱年紀大，但講對白時中氣十足。(網上截圖)

 

　　家英哥再以白袍配短褲的《國產凌凌漆》爛撻撻聞西look壓軸現身，大曬武器時高呼︰「攞你命3000…5000…6000！問你怕未？」令影迷充滿親切感，大讚家英哥重現的電影場面十分好睇。家英哥昨晚接受本報訪問時，表示該廣告於上月拍攝︰「廣告拍咗成日，年紀大咗會辛苦啲，比較花體力，不過都應付到。」提到過往經常扮唐三藏等角色吸金，他則謙稱現在年紀大，已不及以前搞笑。

 

家英哥日前與汪明荃外出食飯撐枱腳，夫妻做足保暖功夫。

 

轉載自: 晴報

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