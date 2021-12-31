化身「七師虎」拍賀年廣告 七仙羽︰師「虎」愛你

【晴報專訊】為迎接虎年來臨，人氣勁旺的七仙羽（七師傅）日前為某連鎖超市拍攝賀年廣告，以一身紅噹噹造型示人，更戴上老虎耳仔及老虎手套化身「七師虎」，造型維妙維肖；創意多多的七師傅更自創「七字舞」為市民祈福，認真特別。

七師傅戴上老虎耳仔及手套，龍精虎猛。

七仙羽過去一年的跨界別演藝事業運急升，主持電視節目大受歡迎，又客串做歌手及拍電影，成為歌影視三棲紅人。日前七師傅為惠康超級市場拍攝電視及硬照廣告，與市民一起虎虎生威，迎接新歲。

七師傅的賀年廣告充滿歡樂氣氛。

七師傅在廣告中以「七師虎」造型亮相，與六名飾演超市店務員的演員載歌載舞，表達傳統新年的熱鬧氣氛。為凸顯七師傅的「旺氣」，廣告商更找來老裁縫師，為她度身訂造金光閃閃的賀年服裝，以純真絲緞為底面，鍍金金綫及真銀絲綫繡出老虎圖案，再襯上金光閃閃長褲，盡顯她紅到爆、賺到金銀滿屋的好意頭。貪靚的七師傅在開會時更提出要加入毛毛老虎耳仔及手爪︰「戴埋老虎手套，做戲做全套，想要做一隻有活力少女感嘅『師虎』，要有道具加持先夠氣氛。」

演員爭相詢問運程

拍攝當天，眾演員都爭取時間向七師傅問運程，她笑言︰「『七師虎』一定要有氣勢，亦同時有歡樂氣氛，我為廣告設計咗『七字舞』，要好誇張咁出虎爪，表達新一年人人要搵大錢嘅願望。」七師傅更以「師傅愛你」的金句，改成「師虎愛你」揮春，為市民祈福。