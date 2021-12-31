傳舊愛王子有新戀情 鄧麗欣大方送祝福

【晴報專訊】鄧麗欣（Stephy）和邱勝翊（王子）分手半年，最近有傳王子與比他大一歲的33歲台灣女神郭雪芙撻着。Stephy前晚拍攝電影時，直言有留意新聞，無論傳言是否屬實，均會向舊愛送上祝福。

（左起）吳肇軒、ANSONBEAN、林明禎、Locker及凌文龍合作愉快。

鄧麗欣、王菀之（Ivana）、林明禎及姜皓文（黑仔）等前晚為賀歲片《飯戲攻心》拍攝彩蛋「加餸」場口。Ivana和黑仔表示最喜歡拍賀歲片，更希望每年都可以參與賀歲片拍攝，旨在取好意頭。

Stephy並未心急拍拖。

另外，日前有傳Stephy舊愛邱勝翊與郭雪芙撻着，明顯有備而來的Stephy說︰「有留意新聞，總之係（真）會祝福，唔係（真）都會祝福。（同王子仲有無聯絡？）我唔會去八卦。（但佢上次同造型師傳緋聞，你好快就代為否認。）今次完全唔同，等佢自己同大家講啦。（信唔信？）無話信唔信嘅，等佢自己講啦。」問Stephy新年願望是否盡快找個伴？她表示未有時間多想感情事，反而希望疫情盡快過去，可以出外旅行，拍更多好戲。

林明禎自爆無人追

至於在戲中有18個男友的林明禎，分別大讚各個「男友」︰「吳肇軒係可愛，ANSONBEAN係sexy，Locker（林家熙）就好man。」問三人如何爭奪芳心？Locker指會帶明禎吃她最愛的咖喱魚蛋，吳肇軒則笑言會帶她到屯門睇樓置業。不過，明禎直言在現實中不想有太多男友，因為會很麻煩，她更大爆自己無人追︰「可能大家都覺得我好多人追！」提到黃子華在戲中也是其男友之一，問明禎最喜歡哪類型男士？她賣口乖道︰「當然係子華哥，教我廣東話又好有耐性，最重要係每次出場都有一陣風，好型！」