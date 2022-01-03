陳自瑤入行17年首奪女配角 譚俊彥林夏薇封視帝后

【晴報專訊】《萬千星輝頒獎典禮2021》昨晚圓滿落幕，《換命真相》的譚俊彥首封視帝，而《七公主》的林夏薇則憑裸背成功出位，力壓大熱門鍾嘉欣封后；而鍾嘉欣睽違六年重返電視城，憑《星空下的仁醫》獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」。

鍾嘉欣贏得大馬視后，但失落香港視后寶座。

譚俊彥與林夏薇首度拿下視帝、視后，忍不住喜極而泣。

昨晚頒獎禮無綫頒發多個獎項，全晚最矚目的獎項可算是視帝后之爭，《換命真相》譚俊彥力壓鄭嘉穎及張振朗等榮登視帝，同時獲「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料得主。適逢昨日結婚周年紀念，譚俊彥激動落淚向太太示愛：「老婆，你係我全部，無你我唔會有呢個獎，我愛你！」視后方面，林夏薇憑《七公主》的連場喊戲及大膽裸背演出獲獎，她熱淚盈眶說：「我04年考戲劇學院開始跑龍套，到今日企喺呢個台攞獎…戲劇學院老師開學第一日就同我講，學做戲要先學做人，堅定自己初心，好彩我無放棄堅持落去，先可以企喺呢個台。」而鍾嘉欣從加拿大回港隔離21日出席盛會，最終憑《星空下的仁醫》章以芯一角成為大馬視后。另外，「最受歡迎電視男、女角色」分別由《星空下的仁醫》馬國明及《愛美麗狂想曲》李佳芯獲得。

Ali憑《愛美麗狂想曲》相隔三年再踏上頒獎台。(網上截圖)

姜麗文贏飛躍靠秦沛

「最佳女配角」YoYo表現激動。（電視截圖）

去年因《好聲好戲》上位的陳自瑤（YoYo），憑《寶寶天過天》的悲情母親葉帆贏得入行首個電視獎「最佳女配角」，她爆喊稱︰「入咗無綫17年，終於有機會企喺台上，真係好唔容易。」她未有開名感謝老公王浩信，只說︰「我要多謝所有屋企人。」事後她受訪時解釋︰「有（多謝王浩信），臨尾咪講咗所有屋企人，概括哂。」至於「最佳男配角」則由《換命真相》朱敏瀚奪得。

秦沛（左）高舉姜麗文的獎座開心合照，為愛女感到驕傲。

至於「叫三飛」的姜麗文，憑《愛‧回家之開心速遞》的菲傭Liza一角，贏得「飛躍進步女藝員」，開心爆喊的她特別感謝父親秦沛做好榜樣︰「我係姜家第三代演員，自己好幸福，因為屋企有三位成功嘅演員，特別係爸爸，佢入行74年，佢每次收到新劇本，都見到佢非常尊重，做好一個演員嘅例子畀我睇。」而她的叔叔姜大衞獲頒「萬千光輝演藝大獎」。至於「飛躍進步男藝員」，則由羅天宇、丁子朗二人瓜分獎項。

「飛躍進步男藝員」鬧雙胞，由丁子朗（中）及羅天宇（右）奪得。

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