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03/01/2022

蟬聯「我最喜愛的歌曲大獎」 姜濤憶故友台上爆喊

#姜濤 #叱咤樂壇流行榜 #MIRROR #我最喜愛的男歌手 #我最喜愛的歌曲大獎 #鄭欣宜 #張敬軒 #林家謙
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　　【晴報專訊】《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》前晚圓滿結束，人氣男團MIRROR共得八個獎成大贏家，其中姜濤更冧莊「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」，他在台上因憶起故友而激動爆喊，場面感人。而林海峰（Jan）在宣布「我最喜愛的男歌手」前惡搞一眾MIRROR成員，但他們均表示不介意。

 

姜濤揚言希望香港樂壇達到「亞洲第一」的高度。

 

　　MIRROR橫掃叱咤頒獎禮，隊長楊樂文（Lokman）表示對成績十分滿意，更是意料之外︰「攞一個獎都開心啦，更何況攞咁多個。」對於姜濤冧莊奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」，表演時更激動爆喊，姜濤坦言︰「隻歌係畀我（已故）朋友，年尾特別諗起佢，但我喺個台唔應該喊，無唱好首歌，唔好意思。」問他在台上揚言希望香港樂壇成為亞洲第一，姜濤解釋︰「因為見到好多優秀嘅歌手同音樂人，覺得好有信心，不過我無咩大計，遠大嘅目標都係源自細節，所以會繼續做好每一首歌。」

 

MIRROR承諾今年會繼續做更多不同元素的音樂。

 

呂爵安感恩表現有改進

 

Anson Lo被玩後作狀暈低，場面搞笑。

 

　　提到林海峰在頒獎禮上對12子開玩笑，「受害人」之一的姜濤直言並不介意，更大讚該環節有創意；Jan在正式公布「我最喜愛的男歌手」前又戲弄盧瀚霆（Anson Lo），令他一度以為自己奪獎，Anson Lo笑言︰「嚇死我，我嗰下呆咗，唔敢相信，好猶豫！（最後無拎獎有無失望？）唔會，我都無諗過攞獎。」

 

　　另外，柳應廷（Jer）憑《狂人日記》首奪歌曲獎，他感謝公司及家人。問到圈外女友Kelly在社交網寫「2021揭露人類真本性」，似暗示二人的感情已畫上句號，Jer表示︰「大家有太多揣測，所有揣測都唔係真，佢所指嘅係咩得佢自己知。」問及現時兩人關係？Lokman及副隊長江生（AK）即為Jer解圍，Jer則稱︰「好多嘢我之前已經講過，依家希望集中喺事業上。」

 

Edan回家後開live，與「爵屎」分享得獎感受。

 

　　至於奪男新人銀獎的呂爵安（Edan），他直言MC張天賦奪金是實至名歸，亦謙稱要向對方學習。頒獎禮結束後，Edan回家開直播，期間Edan自爆平日喜歡上討論區看留言，但最近已戒掉這個習慣，因不想給自己壓力，「之前成日被人話『感冒歌手』，唱歌好難聽、走音，我必須承認我唱歌同專業歌手仲有一大段距離。」Edan又形容去年七月與陳卓賢（Ian）及Anson Lo合作表演的網上音樂騷是災難，但幸好於叱咤的表演已大有進步，「如果呢啲機會都把握唔好，就好難令大家認同我，今晚（前晚）算係近期自己做得最好嘅表演，終於鬆一口氣。」

 

MC張天賦

 

下一頁 首奪女歌手金獎 鄭欣宜︰好黐線

轉載自: 晴報

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