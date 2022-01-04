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04/01/2022

爆老公凌晨4點睇騷支持 鍾嘉欣︰佢讚我好Yummy

#鍾嘉欣 #李佳芯 #胡鴻鈞
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　　【晴報專訊】專程從加拿大返港的鍾嘉欣，於前晚《萬千星輝頒獎典禮2021》僅獲「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，失落視后寶座。不過嘉欣直言沒有失望，又甜笑透露身在加國的老公專程開電視捧場，氹得嘉欣笑逐顏開。

 

嘉欣表示要有十分吸引的劇本，才會再回港拍劇。

 

　　頒獎禮結束後，鍾嘉欣因趕回家照顧囝囝，未有在後台接受訪問，但仍走到電視城外與等候多時的粉絲見面，齊齊開香檳及合照。粉絲在私家車車尾廂擺放着不少應援物品，又送上蛋糕及其主演角色的卡通公仔，並大叫︰「嘉欣，最佳女主角！」粉絲的應援認真有心思，令嘉欣大感驚喜。

 

　　嘉欣在《星空下的仁醫》的演出大獲好評，被視為賽前大熱，最後卻失落視后，但嘉欣直認沒有失望︰「好感恩可以參與頒獎禮，好似我喺台上面咁講，今次之後未必可以再企喺頒獎台上，喺台上嘅（候選人）都係我曾經嘅同事同朋友，大家為咗穩定位置付出咗好多汗水。我覺得我依家心態同細個嘅時候唔同，以前會緊張、出手汗，好在乎獎項；但依家成為媽咪之後心臟更強大，會欣然接受所有結果，亦衷心祝福每位得獎者，戥佢哋高興。」

 

胡鴻鈞化身粉絲邀合照

 

　　至於老公有否傳恭喜信息？嘉欣即甜笑道︰「佢衰豬啦，嗰邊（加拿大）凌晨四點幾，專登起身睇下老婆靚唔靚，佢讚我好靚又好yummy（好味）！但又話我唔乖，因為睇上嚟好攰，其實我都真係好耐無參與長時間嘅節目，加上湊小朋友，的確好眼瞓。」

 

Hubert與嘉欣合照，獲嘉欣大讚他前途無限。

 

　　另外，嘉欣完成訪問後，身在附近的胡鴻鈞（Hubert）上前與嘉欣合照，儼如小粉絲。嘉欣大讚Hubert與韓星池晟相像，且能唱能跳，前途無限，讓Hubert受寵若驚。

 

奪「最受歡迎電視女角色」的李佳芯，亦獲大批fans到場祝賀。

 

轉載自: 晴報

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