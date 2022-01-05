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05/01/2022

大隻仔離巢無綫登上Netflix 溫家偉計劃闖荷里活：有夢就去追

#溫家偉
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　　【晴報專訊】還記得溫家偉嗎？這位當年選港男時，令伍詠薇要戴氧氣罩呼吸的大隻仔，不經不覺已離巢無綫兩年。家偉目前在新加坡電視圈發展相當順利，他參演的劇集《Last Madame》更登上Netflix，成為事業上的里程碑。目標遠大的家偉，望兩年後勇闖荷里活，希望像陳法拉一樣走上國際舞台。

 

 

　　溫家偉近兩年在新加坡發展演藝事業，拍下的劇集大受歡迎，成為當地人氣演員，亦開設製作公司。近日家偉短暫返港工作，他直言離開無綫之後，感覺如到達另一個新境界，發現世界原來很大。他說︰「好開心，除咗拍劇，我仲學埋剪片、執相、拍嘢等等，一無嘢拍我就去學嘢，增值自己，唔好畀自己停步。我啱啱做導演拍咗一個廣告，依家努力剪緊片，生活都幾忙碌！」

 

家偉與同屬港男的羅天宇、許家傑等非常老友，一有機會便聚會。（IG圖片）

 

無後悔參加港男

 

有「大隻仔」之稱的家偉，經常在社交網分享爆肌福利。（IG圖片）

 

　　在美國長大的家偉，總給人活潑佻皮的大男孩感覺；不過對於演戲，他非常認真，每次接到新角色，都會特地上堂學師。好像他正為演出新加坡警察一角做準備，在當地學習武術和開槍的技巧，「好彩我喺香港都拍過動作戲，唔算新人，學習完見到自己有進步，真係好開心。」

 

08年參加《香港先生》時，家偉令見慣世面的伍詠薇缺氧，成為經典場面。

 

　　中文麻麻的家偉，笑言在新加坡拍劇時看英文劇本，感覺輕鬆不少，「喺TVB算係捱過一段時間，選擇出嚟發展係啱，因為有機會試唔同嘅嘢！（後悔選08年《香港先生》？）無！因為我永遠唔覺得自己揀嘅嘢係錯，而人生係揀完就無得返轉頭，諗下將來仲好啦！我參加《香港先生》識到好多朋友，唔係呢個比賽，我諗自己都唔會入行；如果唔係媽咪鼓勵我參加，我可能繼續教高爾夫球都唔定。」

 

視陳法拉為目標

 

家偉演出的新加坡劇集《Last Madame》登陸Netflix，事業發展更上一層樓。（IG圖片）

 

　　家偉在新加坡已升呢做劇集男主角，他沒想過自己紅不紅，反而在拍劇的過程中得到成功感，也希望觀眾認同他的演技。他參演的劇集《Last Madame》（最後的媽媽桑）不但在釜山國際影展奪得「最佳亞洲戲劇獎」，更獲安排在國際串流平台Netflix上架，對他而言，絕對是事業上的里程碑。家偉表示身在美國的家人為他感到光榮，令他非常開心，「我好開心，希望繼續向西片方面發展，想過幾年去荷里活試下，因為見到陳法拉咁成功。其實以前有機會同法拉拍嘢已經好開心，佢一路一路行，去到拍Marvel！所以無論你喺邊度出身，只要有目標同夢想，乜都有可能。對我嚟講，Marvel真係好遙遠，完全係另一個世界，但法拉都做得到…所以有夢想就要去追，唔追永遠唔知會唔會成功。」

 

轉載自: 晴報

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