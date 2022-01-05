曾花癡式採訪張家朗 陳約臨甜蜜嫁美日混血男友

【晴報專訊】無綫藝人陳約臨（Kelly）前日低調與圈外美日混血男友David註冊結婚，因疫情關係，Kelly只邀請少量親友到場見證。一對新人在婚禮上甜蜜咀嘴大放閃光彈，並透露稍後補擺喜酒。事業心重的Kelly強調婚後仍會為事業搏殺，未來更會香港日本兩邊走。

陳約臨和老公David的婚照溫馨甜蜜。（IG圖片）

現年26歲的陳約臨去年七月到日本採訪東京奧運，因訪問香港「劍神」張家朗時表現花癡而遭網民洗版批評，結果Kelly手寫公開信道歉才平息事件。半年過去，Kelly前日與圈外男友David註冊結成夫婦，婚禮一切從簡，只邀請少量親友及幾位圈中閨密觀禮，包括陳詩欣、陳婉衡、鍾晴及方詩揚，場面溫馨感人。

聽完老公愛的宣言，陳約臨忍不住和老公咀嘴。（影片截圖）

Kelly接受TVB娛樂新聞台訪問，透露稍後補擺酒，又自言依然有事業心，但老公居於日本，故婚後她會港日兩邊走，期間更向老公撒嬌︰「我唔會放棄事業㗎！」David則發表愛的宣言冧Kelly︰「這是最後一次離開我的機會，不過現在太遲了，因為我們已正式結為夫婦，並會一起白頭到老，我會永遠愛你。」計劃生B？David笑言︰「生10個、12個，誰知道？」令Kelly不斷甜笑。

鍾晴、陳婉衡、方詩揚和陳詩欣結伴出席婚禮。（影片截圖）

昨日Kelly在社交網上載多張甜蜜婚照，她留言︰「終於可以宣布了，我們結婚了！疫情關係，令異地戀變得更加困難了。平時看着那個iPhone 12裏的他，現在再看看身旁這個1︰1比例的他，真幸運我們可以手牽手修成正果，以後，請多多指教啦！」