  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS時事要聞葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

05/01/2022

曾花癡式採訪張家朗 陳約臨甜蜜嫁美日混血男友

#陳約臨 #結婚
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】無綫藝人陳約臨（Kelly）前日低調與圈外美日混血男友David註冊結婚，因疫情關係，Kelly只邀請少量親友到場見證。一對新人在婚禮上甜蜜咀嘴大放閃光彈，並透露稍後補擺喜酒。事業心重的Kelly強調婚後仍會為事業搏殺，未來更會香港日本兩邊走。

 

陳約臨和老公David的婚照溫馨甜蜜。（IG圖片）

 

　　現年26歲的陳約臨去年七月到日本採訪東京奧運，因訪問香港「劍神」張家朗時表現花癡而遭網民洗版批評，結果Kelly手寫公開信道歉才平息事件。半年過去，Kelly前日與圈外男友David註冊結成夫婦，婚禮一切從簡，只邀請少量親友及幾位圈中閨密觀禮，包括陳詩欣、陳婉衡、鍾晴及方詩揚，場面溫馨感人。

 

聽完老公愛的宣言，陳約臨忍不住和老公咀嘴。（影片截圖）

 

　　Kelly接受TVB娛樂新聞台訪問，透露稍後補擺酒，又自言依然有事業心，但老公居於日本，故婚後她會港日兩邊走，期間更向老公撒嬌︰「我唔會放棄事業㗎！」David則發表愛的宣言冧Kelly︰「這是最後一次離開我的機會，不過現在太遲了，因為我們已正式結為夫婦，並會一起白頭到老，我會永遠愛你。」計劃生B？David笑言︰「生10個、12個，誰知道？」令Kelly不斷甜笑。

 

鍾晴、陳婉衡、方詩揚和陳詩欣結伴出席婚禮。（影片截圖）

 

　　昨日Kelly在社交網上載多張甜蜜婚照，她留言︰「終於可以宣布了，我們結婚了！疫情關係，令異地戀變得更加困難了。平時看着那個iPhone 12裏的他，現在再看看身旁這個1︰1比例的他，真幸運我們可以手牽手修成正果，以後，請多多指教啦！」

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Kelly Chan（@yeuklam）分享的貼文

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#陳約臨 #結婚

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk