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05/01/2022

主動邀炎明熹合照 任達華︰佢好有爆炸力

#任達華 #炎明熹 #姚焯菲
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　　【晴報專訊】任達華（華哥）前晚出席港台活動時，看到新生代偶像炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel），表現相當熱情，還主動跟她們合照，毫無架子。華哥更點名讚賞Gigi，認為她極具爆炸力、獨特及有活力，令Gigi既驚且喜。

 

華哥否認是呷醋爸爸，希望囡囡以學業為先。

 

　　任達華、溫碧霞（Irene）、方力申、炎明熹和姚焯菲等前晚出席港台電視31舉行的「2022節目巡禮」，華哥自認十分欣賞Gigi和Chantel，更主動表示希望與她們合照；當華哥見到Gigi的時候，更熱情地拖着她的手，提出希望將來有機會合作。華哥大讚Gigi︰「佢內心有一種爆炸力，行出嚟好有氣勢，亦都好獨特，同埋後生有活力。」身旁的Irene亦十分留意新一代偶像，並自言很喜歡姜濤，「我覺得佢唱歌好好聽，好sweet，有機會嘅話我都想同佢合作。」

 

Irene表示希望與姜濤合作。

 

澄清女兒無拍拖

 

　　另外，華哥的17歲女兒任晴佳最近被拍到與一名少年登上同一座駕，華哥解釋愛女並非拍拖︰「其實個男仔係佢同學，嗰日佢哋一齊去買生日禮物，阿女啲同學我都識，呢啲都只不過係正常社交。個女本身好有分寸，所以我都唔係好擔心…個女好識諗，知道要先讀好書。」而Irene直言對小朋友不可以太嚴，否則他們會更反叛︰「畀小朋友多啲自由好啲，但當然都要教。我唔擔心我個仔，佢好聰明而且好外向，有好多朋友。」

 

華哥大讚Gigi（右）和Chantel甚具潛力。

 

　　至於獲華哥盛讚有前途的Gigi，透露讀小學時曾翻看對方主演的《我和殭屍有個約會II》，她亦讚華哥至今依然有型風趣，期待與他合作。Chantel則稱希望飾演與自身性格反差很大的角色，像Gigi在《青春本我》的角色般鬧人及發脾氣。

 

轉載自: 晴報

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