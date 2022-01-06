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06/01/2022

拖吳千語太緊張手心冒汗 江熚生：已經唔記得拍拖感

#江熚生 #MIRROR #忽然心動 #吳千語
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員江熚生（AK）首度參演賀歲愛情片《忽然心動》，在戲中與吳千語飾演情侶。雖然二人沒有激烈親熱戲，最親密的舉動僅限於拖手，但AK坦言已單身數年，所以拖住千語BB玉手時，竟然大呼怕醜兼手心冒汗。

 

 

　　江熚生、湯洛雯（靚湯）、蘇皓兒及馬志威等，日前宣傳將於下月1日賀歲情人節檔期上映的《忽然心動》。電影以四個愛情故事組成，初登大銀幕的AK雖然有拍劇經驗，但拍談情戲時竟然考起他。他笑說：「因為我出道三年，身邊接觸得最多嘅係男仔（MIRROR隊友），所以已經唔記得同女仔拍拖嘅感覺。其實我同千語BB喺戲入面只係拍簡單拖手戲，但拍完之後隻手濕哂。」他坦言面對千語時有點怕醜緊張，「放飯嗰陣，我會自己坐埋一邊扮睇劇本同食飯，搵啲嘢做下，反而千語BB會主動同我傾偈，等我冷靜啲無咁緊張。」他表示拍感情戲很難掌握，所以喜歡睇愛情片多過拍愛情片。

 

AK在戲中與吳千語飾演情侶，千語主動與他傾偈，培養默契。

 

　　提到隊友盧瀚霆（Anson Lo）率先登上大銀幕，其主演的電影《假冒女團》票房不俗，問AK可會感到壓力？他笑說：「我反而無阿Lo咁大壓力，因為佢喺《假冒女團》戲份重，花咗好多心機、心血，所以佢比我緊張都好正常。」會否叫Anson Lo及其他MIRROR兄弟買飛入場支持？AK即講笑說要請神徒（Anson Lo粉絲）幫拖。另外，AK表示最想嘗試拍動作戲，「我係舞蹈員出身，所以記動作招式應該好快，會容易啲駕馭。」

 

湯洛雯拍愛情動作戲

 

馬志威與湯洛雯在戲中有感情線。

 

　　同場的靚湯亦是影壇初哥，在戲中飾演收兵女王的她，雖然兵仔無數，但仍想找到真命天子。靚湯自誇說：「我現實中咁專一，所以拍攝時要好努力咁投入！起初我以為係單純愛情戲，點知原來係愛情動作戲，有場戲我要將對手『撻生魚』咁，同埋最親熱都只係拖手。（男友馬國明唔准？）係導演無加落去，我覺得咁樣拍，喜劇感會重啲。」至於飾演千金小姐的蘇皓兒，相比AK和靚湯，她和對手栢天男在戲中有攬攬場面，已經算「大膽」。蘇皓兒說︰「戲中我好怕醜，唔敢同男仔接觸，於是請咗栢天男做我part time男友，幫我打開心扉。」

 

雖然有蘇皓兒（左）及湯洛雯相伴，但AK不敢搭靚女膊頭，惟有扮花免尷尬。

 

轉載自: 晴報

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