《倚天屠龍記》張翠山造型驚現M字額 網民心痛古天樂︰男神崩壞了

【晴報專訊】王晶執導的電影版《倚天屠龍記》預計於今年初公映，日前他在微博發布多張劇照，扮演張無忌的男主角林峯被批滄桑感十足；而飾演無忌父親張翠山的古天樂（古仔），造型竟驚現M字額兼略顯老態，有影迷難以接受昔日男神變老，亦有人大讚他配合角色無偶包夠專業。

王晶日前在微博發布多張《倚天屠龍記》劇照，包括林峯、古天樂、「趙敏」文詠珊（Janice Man）等多位主要角色，其中兩張照片中打上「For Approval（待批核）」水印，相信不是最終推出的版本。不過，網民焦點落在古仔及林峯飾演的張氏父子身上，皆因二人的造型感覺蒼老，最驚嚇的是一向型爆的古仔，其古裝髮型竟現M字額，男神瞬間崩壞。

《倚天屠龍記》的古仔扮相憂鬱老成，髮線向上移兼Ｍ字額。（微博圖片）

影雜誌封面型到裂

古仔在最新一期雜誌封面照重現Mr. Cool「雄風」，不少網民心心眼。（《JET》封面圖片）

事實上，現年51歲的古仔一向保持靚仔男神形象，他在新片《G風暴》的西裝look固然型爆，而在科幻片《真‧三國無雙》飾演萬夫莫敵的「戰神」呂布，造型亦俊俏霸氣。雖然有粉絲感慨男神變老，不過亦有人讚古仔放下靚仔包袱，扮老扮醜皆無問題。古仔早前為本地雜誌拍攝封面照，宣傳自己投資兼主演的《明日戰記》，相中古仔穿上黑色外套，大騷戲中頭盔及名錶，依舊型到無朋友。至於古仔在《倚天屠龍記》中的「兒子」林峯已屆42歲，無論真實年齡及戲中造型皆被批評太成熟，與血氣方剛的張無忌不符。雖然男角被批，但女主角Janice Man演趙敏展現獨有氣質，相比同劇內地演員如21歲的「小昭」雲千千及31歲的「周芷若」邱意濃，Janice Man的美貌絕不失禮。

文詠珊（中）站在年僅21歲的雲千千（右）旁邊，美貌氣質不輸蝕。（微博圖片）

王晶批TVB浪費林峯

林峯飾演張無忌，外型被狠批太老。（微博圖片）

為了催谷新戲，王晶發文向林峯大笠高帽，他寫道︰「《倚天屠龍記》是我第一次跟林峯合作，他在TVB時期我認為是被錯用和浪費天賦的，所以一直沒有尋求合作。」王晶後來聽聞林峯在另一電影《神探大戰》的演技力迫劉青雲，加上古仔力薦，才把「張無忌」這角色交給對方。王晶說：「林峯也絕未令我失望，演技到位外，百分之九十的武打都親自演出。」王晶亦回應網民批評林峯太老：「吳啟華演此角也38（歲）了，林峯在戲中感覺只是30出頭，而且原著中少年一段已刪，出場已逾30，所以絕對適合…在我個人來說，就是香港演技派男星又多一位了。」

電影英文版海報設計科幻，似足超級英雄片。（FB圖片）