  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS時事要聞葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

06/01/2022

《倚天屠龍記》張翠山造型驚現M字額 網民心痛古天樂︰男神崩壞了

#倚天屠龍記 #林峯 #古天樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】王晶執導的電影版《倚天屠龍記》預計於今年初公映，日前他在微博發布多張劇照，扮演張無忌的男主角林峯被批滄桑感十足；而飾演無忌父親張翠山的古天樂（古仔），造型竟驚現M字額兼略顯老態，有影迷難以接受昔日男神變老，亦有人大讚他配合角色無偶包夠專業。

 

 

　　王晶日前在微博發布多張《倚天屠龍記》劇照，包括林峯、古天樂、「趙敏」文詠珊（Janice Man）等多位主要角色，其中兩張照片中打上「For Approval（待批核）」水印，相信不是最終推出的版本。不過，網民焦點落在古仔及林峯飾演的張氏父子身上，皆因二人的造型感覺蒼老，最驚嚇的是一向型爆的古仔，其古裝髮型竟現M字額，男神瞬間崩壞。

 

《倚天屠龍記》的古仔扮相憂鬱老成，髮線向上移兼Ｍ字額。（微博圖片）

 

影雜誌封面型到裂

 

古仔在最新一期雜誌封面照重現Mr. Cool「雄風」，不少網民心心眼。（《JET》封面圖片）

 

　　事實上，現年51歲的古仔一向保持靚仔男神形象，他在新片《G風暴》的西裝look固然型爆，而在科幻片《真‧三國無雙》飾演萬夫莫敵的「戰神」呂布，造型亦俊俏霸氣。雖然有粉絲感慨男神變老，不過亦有人讚古仔放下靚仔包袱，扮老扮醜皆無問題。古仔早前為本地雜誌拍攝封面照，宣傳自己投資兼主演的《明日戰記》，相中古仔穿上黑色外套，大騷戲中頭盔及名錶，依舊型到無朋友。至於古仔在《倚天屠龍記》中的「兒子」林峯已屆42歲，無論真實年齡及戲中造型皆被批評太成熟，與血氣方剛的張無忌不符。雖然男角被批，但女主角Janice Man演趙敏展現獨有氣質，相比同劇內地演員如21歲的「小昭」雲千千及31歲的「周芷若」邱意濃，Janice Man的美貌絕不失禮。

 

文詠珊（中）站在年僅21歲的雲千千（右）旁邊，美貌氣質不輸蝕。（微博圖片）

 

王晶批TVB浪費林峯

 

林峯飾演張無忌，外型被狠批太老。（微博圖片）

 

　　為了催谷新戲，王晶發文向林峯大笠高帽，他寫道︰「《倚天屠龍記》是我第一次跟林峯合作，他在TVB時期我認為是被錯用和浪費天賦的，所以一直沒有尋求合作。」王晶後來聽聞林峯在另一電影《神探大戰》的演技力迫劉青雲，加上古仔力薦，才把「張無忌」這角色交給對方。王晶說：「林峯也絕未令我失望，演技到位外，百分之九十的武打都親自演出。」王晶亦回應網民批評林峯太老：「吳啟華演此角也38（歲）了，林峯在戲中感覺只是30出頭，而且原著中少年一段已刪，出場已逾30，所以絕對適合…在我個人來說，就是香港演技派男星又多一位了。」

 

電影英文版海報設計科幻，似足超級英雄片。（FB圖片）

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#倚天屠龍記 #林峯 #古天樂

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk