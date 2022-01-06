無綫港台首度合辦樂壇頒獎禮 曾志偉歡迎所有歌手參與

【晴報專訊】香港電台及無綫首度聯合舉行《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，銳意籌辦更有公信力及認受性的樂壇頒獎禮。昨日兩台於將軍澳電視城舉行記者會，無綫總經理曾志偉和香港電台顧問（節目）何重恩表明歡迎所有歌手參加，包括MIRROR及ERROR。

志偉解釋是次頒獎禮選擇在四月初舉行，是為了避開四月中舉行的金像獎。

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》定於4月3日假九展Star Hall舉行，屆時將頒發13個類別獎項，包括金曲獎、男女歌手獎等。無綫總經理曾志偉昨日主持啟動儀式時表示︰「今日（昨日）係樂壇盛事，期待做個有公信力同認受性嘅頒獎禮…希望日後同更多唔同媒體合作，樂壇頒獎禮要有一個新局面，應該畀全世界投票同參與。」

AGA祈禱個唱如期舉行

何重恩和志偉希望頒獎禮辦得有聲有色。

對於兩台合辦頒獎禮，港台代表何重恩強調︰「無綫覆蓋率高，我哋電台都好多聽眾，所以合作係天衣無縫。」何重恩又重提十多年前已有意合辦四台頒獎禮，雖然現時未達到最終目標，但總算踏出第一步。問MIRROR及ERROR可會參與頒獎禮？何重恩透露︰「其實今日（昨日）記者會都有請佢哋嚟，但佢哋太忙嚟唔到，希望到時頒獎禮可以參與。」志偉亦稱︰「希望咁多位歌手都可以參與，以前廣東歌地位好高，希望大家可以互相支持，重拾以前光輝。」志偉重申非常歡迎MIRROR及ERROR出席《勁歌金曲》等音樂節目，而《聲夢》學員亦可以上ViuTV的《Chill Club》互相交流。

Gin Lee（左）和AGA在新城和商台頒獎禮均食白果，但希望在《香港金曲》獲獎。

另外，同場的江海迦（AGA）原定本月底舉行紅館處女個唱，但面對防疫措施再度收緊，她坦言︰「努力祈禱中，好想搞得成。」AGA父母更特別從澳洲回港支持，並剛完成21日隔離，她無奈道：「大家都好期待，希望只係好事多磨。」

自稱姚焯菲粉絲的吳業坤，兩人合照隔著「安全距離」。