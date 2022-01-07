MC張天賦開Live被踩場 Ash前夫爆大鑊︰鍾卓穎我恨你

【晴報專訊】MC張天賦近日被爆與《全民造星IV》已婚參賽者Ash（鍾卓穎）在平安夜逛超市，更傳出MC正是導致Ash與台灣老公龍龍離婚的第三者。雖然MC聲言與Ash僅屬工作夥伴，但前晚MC開IG直播時，龍龍忽然踩場叫MC好好對待Ash；目前身在台灣隔離的龍龍，更連環大爆被要求收聲內幕，令Ash備受千夫所指。

MC和Ash在平安夜被揭同遊黃埔超市，似乎關係匪淺。(網上圖片)

Ash日前被爆與台灣老公龍龍離婚，她承認「分訊」後，網上即流傳MC與Ash於平安夜在黃埔超市購物的照片，二人被指拍攝MC歌曲《時候不早》MV時已擦出愛火花，事件愈演愈烈。前日MC現身活動時，解釋與Ash僅屬普通工作夥伴︰「嗰日無嘢做就一齊行超市，得兩個人，但之後一齊去party，仲有其他朋友。」前晚MC在IG開Live，身在台灣酒店隔離檢疫的龍龍竟踩場留言︰「如果你真的喜歡Ash就要好好對她。」大派花生。龍龍又在IG限時動態出招，披露自己臨走前Ash不來送機，也沒有通電及短訊，控訴女方絕情。他更稱︰「鍾卓穎我恨你。」對於亂入MC直播，龍龍及後自言是一時衝動，並向MC致歉。

龍龍與Ash曾經恩愛，他更稱呼Ash做「寶貝老婆」。

MC前晚開IG直播，竟惹來龍龍踩場留言，令MC躺著也中槍。（IG截圖）

昨晨，龍龍突然開直播繼續爆料，披露自己與Ash在去年11月分居，以及被要求簽署保密協議。直至上月尾，龍龍被要求離港，但因他婚後在港賺的錢全交給Ash管理，自己身無分文，所以Ash給他六萬元台幣買機票回台灣，以及預訂隔離酒店，但他需要還錢。此外，龍龍大爆保密協議書其中一項指他不可以再聯絡Ash，並要保持50公尺距離，以免對女方的生命構成危險，龍龍的指控足以令Ash無法翻身。另外，昨日網上流傳Ash在平安夜出席友人派對的照片，不過相中未見MC。

正在台灣隔離檢疫的龍龍，昨日不停更新IG，獲網民留言送暖。（IG截圖）

華納澄清無簽Ash

至於網上盛傳MC所屬的華納唱片，已簽Ash成為旗下歌手，華納昨日回應本報澄清：「從來無接觸過，亦無呢個意向，並不屬實！」