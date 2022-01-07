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07/01/2022

叱咤大豐收 鄭欣宜︰希望死前再攞女歌手獎

#鄭欣宜 #劉俊謙
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　　【晴報專訊】鄭欣宜早前在叱咤頒獎禮連奪「女歌手金獎」及「我最喜愛的女歌手」，成為女歌手大贏家。欣宜昨日與劉俊謙出席保險廣告首映禮，榮登歌后的她竟揚言希望在臨死前再奪女歌手獎項，令現場譁然，但原來背後大有原因。

 

欣宜在吒咤頒獎禮上成雙料歌后。

 

　　欣宜最近在新城及叱咤頒獎禮上連掃多獎，她透露得獎後多了不少工作，今年亦有新的音樂計劃︰「我喺音樂上有好多計劃，唔係攞咗獎就叫完成咗。我有好多諗法，之前同公司開會時，我都好大膽講出嚟，估唔到公司接納我嘅意見，公司好錫我。」

 

　　提到無綫及港台合辦的頒獎禮將在4月3日舉行，疑撞正欣宜與MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）舉行的拉闊音樂會，欣宜只說︰「今日（昨日）唔講其他嘢。（擔心撞期頒獎禮會無獎攞？）唔知，交畀公司處理，公司要我去邊就去邊。有獎當然開心，無都唔代表去年成績係零，都要繼續進步，希望死之前再攞女歌手獎。」她解釋，原來叱咤當晚上台領獎時忘記多謝部分人士，「有啲人我漏咗多謝，希望有機會上頒獎台多謝番佢哋。」

 

劉俊謙期待與張家輝合作

 

劉俊謙與欣宜一同拍廣告，合作十分愉快。

 

　　同場的劉俊謙在廣告中大騷肌肉，他表示保持身材相當困難，「因為最近拍緊電影《九龍城寨•圍城》，打到飛起，但最辛苦係成日開通宵好攰。」另外，有指他將與張家輝合作拍新戲，他笑說︰「未完全肯定，但早幾日我撞到家輝，大家有傾呢件事，佢仲籌備緊。（合作有壓力？）同佢傾偈，完全唔覺得佢係長輩，反而覺得似朋友，對住佢無壓力，好似兩個男人傾心事咁。」

 

轉載自: 晴報

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