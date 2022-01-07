膝下無兒不寂寞 羅蘭：後輩自動自覺叫我阿媽

【晴報專訊】羅蘭在今日大結局的劇集《愛上我的衰神》中，一改慈祥老人形象，飾演胡鴻鈞的潑辣嫲嫲「四妹」，但後來劇情大逆轉兼超催淚，令觀眾十分難忘。現實生活中，孑然一身的羅蘭膝下沒有兒女，但獲姨甥女經常噓寒問暖，令她暖在心頭；人緣甚廣的她亦獲不少後輩尊重，難怪她笑說：「我唔使刻意收契仔契女！」

在《愛上我的衰神》中，羅蘭經常向孫仔胡鴻鈞破口大罵，她形容自己的演出無理取鬧，而且愈鬧愈有火，「我真係歇斯底里咁鬧，同以往角色好唔同，鬧到好忟，不過無辦法，劇本係咁，我哋做演員嘅惟有照做！雖然要嗌破喉嚨，但我又無話特登煲咩湯水護聲，因為太甜反而會惹痰。」羅蘭跟胡鴻鈞首次合作，她大讚這個後輩斯文又乖巧，「佢真係好乖，唔會點出聲，唔使埋位時都唔會不停喺度講嘢，係比較另類嘅後生仔。」

羅蘭在劇中演惡嫲嫲，表面嫌棄孫仔胡鴻鈞，背後大有洋葱。

當姨甥是親生子女

現年87歲的羅蘭一直未婚，問她可曾幻想過兒孫滿堂？她哈哈大笑說：「我又無喎！我無結過婚，但我家姐結咗婚，生咗六個仔女，以前啲人生完一個又一個，佢有四個仔兩個女。姨甥女兩夫婦好有心，天氣凍就打電話嚟，問我使唔使拍嘢開工，記得着多件衫保暖；天氣熱又會打嚟，提我帶遮帶水，佢哋咁有心，使乜自己生吖，哈哈！有呢兩個姨甥已經夠晒，真係好乖好孝順，我當正係自己仔女。」

羅蘭和胡楓相識數十載，兩人合作無數，十分老友。

提到羅蘭好友胡楓（修哥）在圈中有不少契仔契女，而羅蘭跟後輩如劉德華、古天樂等亦交情匪淺，但她笑言：「我唔使收契仔契女㗎，佢哋自動自覺叫我做阿媽。好似張國強咁，佢喺好多劇裏面做我個仔，拍戲以外佢都叫我媽媽，一得閒就打畀我話『媽媽，飲茶喇』，佢會嚟車我、周驄同修哥去飲茶。又例如我同麥長青拍完一套戲，我做佢大姊，佢到今時今日都咁叫我，佢哋好有心。」羅蘭坦言年紀愈大，愈珍惜跟朋友見面的時間，「我87歲，修哥同周驄89歲，所以一得閒就約食飯，近排修哥好勁呀，佢有兩三套劇拍緊，成日都聽到佢話開工。」

張國強（後排左二）十分有心，經常親自駕車接送羅蘭和胡楓等老友記飯聚。（微博圖片）

無睇過ViuTV劇集

永不言休的羅蘭正趕拍新劇《法言人》，除了背誦法庭的複雜台詞，更要清晨五點起床開工，但她毫無怨言，「橫掂我都係坐喺屋企，點解唔拍？我體力仲應付到，而且導演好錫住老人家。好似我同修哥拍《一屋老友記》，導演會特登拍快啲，等我哋早啲收工，所以返嚟（拍廠景）最好拍多啲，始終都要拍㗎嘛！」因羅蘭跟無綫有合約，故不可現身其他電視台，對於近年ViuTV跟無綫打對台搶收視，她坦言沒看過友台的劇集，「我唔知佢哋有咩劇，無睇呀，因為睇唔到，90幾台我撳唔到，ViuTV我唔知係幾號台！」當得知ViuTV是99台後，羅蘭即以英語告知在場的傭人，英語相當流利，但她謙虛笑說：「我係得呢幾句㗎咋，仲有『Yes』、『No』。」