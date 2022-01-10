《獅子山下》袁富華扮教主盧瀚霆Anson Lo勁吸Like 導演鄧健泓︰多謝前夫同神徒

【晴報專訊】由鄧健泓（Patrick）創作兼執導的港台劇集《獅子山下-我們之間》，首集「七十」前晚播映，故事向去年由男團MIRROR掀起的追星熱潮致敬。劇中，袁富華（Ben哥）飾演的「前夫」一身粉紅look化身「教主」盧瀚霆（Anson Lo），氹神徒（Anson Lo粉絲）太太譚玉瑛開心，Ben哥演繹獲神徒認證夠搞笑。昨晚Patrick回覆本報，特別感謝一眾「前夫」和神徒。

《獅子山下》系列第一集「七十」前晚首播後，已上載到港台YouTube官方頻道，截至昨晚九時喪吸逾4.5萬點擊，是該頻道少有的高點擊作品。故事探討偶像如何衝擊夫妻關係，譚玉瑛飾演的神徒因追星冷落老公，令慘成「前夫」的Ben哥感到不是味兒。曾奪金馬獎最佳男配角的Ben哥在劇中玩到盡，換上粉紅色西裝、塗眼影及唇膏，化厚粧變身「老年版」教主，更激罕施展舞技，演活一位為太太送上驚喜而盡力扮鬼扮馬的丈夫。神徒欣賞首次執導電視劇的Patrick拍得寫實又搞笑，又激讚袁富華的教主look超高分。

爆老婆冧柳應廷楊樂文

袁富華的造型如老年版教主，髮型跟Anson Lo九成似。（網上截圖）

Ben哥的粉紅西裝褸配白恤衫打扮，瀟灑到無朋友。（網上截圖）

負責創作的Patrick在劇中亦登場，聲演Ben哥與譚玉瑛已移居英國的兒子。Patrick昨晚回應本報︰「好滿意同開心網上嘅反應，多謝一班前夫、神徒，好多人睇到我哋製作團隊嘅努力。（故事係咪你現實寫照？）唔係，太太（石詠莉）有留意MIRROR，無特別係邊個粉絲，但佢講過鍾意聽柳應廷（Jer）嘅歌，又讚楊樂文（Lokman）好型。」提及太太任劇集服裝指導，他表示︰「太太搵我髮型師幫Ben哥整定假髮，之後拍攝時再套上頭。（故事玩教主造型可有壓力？）無，我無醜化任何人，今次係講2021年社會現象。」

讚Anson Lo有禮貌印象深

Patrick（右）落足心機為港台創作兼執導《獅子山下》四個單元。（IG圖片）

Patrick指「七十」除了反映MIRROR效應，亦談及移民、戴口罩、夫妻相處之道等話題︰「希望做一個貼地嘅處境劇，創作得到大家共鳴！」曾為18年《全民造星》當評判的Patrick又表示︰「教主一向跳舞好好，記得當時佢有表演，對工作人員好有禮貌，令我印象深刻。」另外，Patrick表示去年九月收到港台高層何重恩邀請，負責製作四集《獅子山下》，他一手一腳創作劇集及執導，是退居幕後至今最大的project。他坦言︰「呢幾年大家都辛苦，我最希望帶到歡笑畀觀眾。」Patrick透露太太主演第三集《中女》︰「佢會演一個墮入網戀嘅中女，雖然佢外貌未必似呢種角色，但大家會感受到佢演技進步。」

石詠莉化身賢內助，擔任服裝指導表現稱職。（資料圖片）

日前教主快閃銅鑼灣與自己的巨型LED大屏幕打卡，感謝神徒應援。（IG截圖）