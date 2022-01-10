孖吳君如快閃落區宣傳新戲 Edan呂爵安海報被粉絲搣走珍藏

【晴報專訊】由吳君如、MIRROR成員呂爵安（Edan）、鄭中基及梁詠琪主演的賀歲片《闔家辣》將於大年初一上映，一眾演員原定昨日出席商場宣傳活動，但因應疫情而取消；不過君如及Edan昨日開live見粉絲，更落區為街上的電影海報簽名留念，希望集氣讓電影能如期上映。

君如與Edan落區努力宣傳《闔家辣》。

雖然《闔家辣》商場活動無奈取消，但吳君如及呂爵安昨日特地開IG直播與網民互動。戲中飾演兩姑姪的君如及Edan提早跟大家拜年，又呼籲所有港人集氣，希望電影能順利在大年初一上映。他們大談為電影錄製主題曲，Edan笑言唱得輕鬆，但君如坦言唱到「就快斷氣」，她搞笑說：「我係退咗休嘅歌手！」她自爆曾奪1993年叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎，同屬新人銀獎得主的二人，立即握手互相祝賀。兩人即興哼唱《闔家辣》主題曲，笑言來年可望衝擊「十大歌曲」及「我最喜愛的歌曲」獎。

幸運爵屎成功集郵

君如與Edan即場撕下海報送給粉絲。

提到全港九街道貼出《闔家辣》主要演員的造型海報，但Edan的大頭海報卻經常消失，原來有「爵屎（Edan粉絲）」紛紛撕下海報留念。Edan笑說︰「君如話好嬲，佢唔係嬲要再貼過，係嬲點解唔搣佢嗰張！」君如即說：「你哋搣走Edan海報係無戲飛送，如果搣我嗰張拎嚟就可以換戲飛，搣一張送一張，但唔好搣爛！」

二人在街頭為海報簽名，呼籲粉絲打卡。

兩人本來在車中開live，當找到張貼電影海報的地方，即落車快閃補貼Edan海報及親筆簽名，君如更教大家如何完美地撕走海報。雖然他們未有透露身在何地，但已有網民認出是柴灣工業區，更有粉絲趕到現場。有爵屎獲爸爸開車趕及到場，君如及Edan即幫忙撕走牆上海報送給她，並合照留念。此外，由於有確診者上月27日下午曾到訪九展，當時MIRROR及ERROR身在九展ViuTV，所以他們日前接受首次強檢，全屬陰性。有粉絲在直播留言詢問Edan第二次檢測結果，但他未有睇留言而無回應。