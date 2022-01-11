楊千嬅紅噹噹錄賀年節目唱失戀歌 網民驚嘆︰四川古城當做紅館

【晴報專訊】近來預告要錄廣東歌的楊千嬅，前日被拍到在四川閬中古城錄製賀年節目。千嬅全身紅噹噹提早賀虎年，在內地鄉民前高唱其廣東話失戀歌《可惜我是水瓶座》，更有巨型熊貓公仔在她身後伴舞，現場氣氛熱烈。有網民讚千嬅開騷令古城變四川版紅館夠驚喜，但亦有人認為有「行走中的CD」之稱的她有咪嘴嫌疑。

千嬅早前被傳舉家移居上海，但她其後否認，揚言會抽時間回港，更披露希望今年在港開騷，復辦前年12月因疫情肆虐而取消的個唱。日前，千嬅在IG限時動態上載在錄音室錄歌的情形，以英文留言「不會放棄我的音樂」，又hashtag廣東歌，暗示將在港推出新作，未有忘記香港樂迷。

千嬅日前穿上波點泰山裝，演出《大灣區2022新年音樂會》。（微博截圖）

巨型大熊貓伴舞搶Fo

千嬅的火紅打扮極具新年氣氛，但疑似肚腩現形。（微博截圖）

不過仍身在內地的千嬅，近期經常穿州過省密密吸金。繼早前參與內地倒數騷及元旦的新年音樂會後，昨日網上流傳多段她在四川省南充市閬中古城錄影賀年節目的片段。據知千嬅是錄製央視的農曆新年節目《2022東西南北賀新春》，影片中所見，她穿上火紅色長褲配紅外套現身，猶如「行走中的利市封」，身後更有幾隻巨型熊貓公仔跳舞助興；現場有大紅燈籠高高掛，布置亦盡見古城傳統風貌。

戴鴨嘴口罩的千嬅在機場與小朋友互動，獲讚表現親民。（微博截圖）

現場新年氣氛濃烈

千嬅獲戴紅色口罩的內地鄉民支持，更全場大合唱。（微博截圖）

千嬅錄影時演繹其代表作《可惜我是水瓶座》，將廣東歌帶到四川，但在農曆新年節目上唱失戀歌，有點令人摸不著頭腦。表現親民的千嬅，不時與觀眾擊掌及揮手，率領全場人士大合唱，將古城當作紅館，成功炒熱氣氛。至於現場觀眾有老有嫩，眾人為配合新年氣氛，皆戴上紅色口罩，身旁有美食、揮春等；雖然未知現場觀眾是否聽得明廣東歌，但他們跟隨拍子揮手，非常落力。有歌迷喜見千嬅儼如開迷你演唱會，不過有網民看過相關片段後，質疑千嬅當時似乎咪嘴，變成名副其實的「播CD」。

千嬅大玩濾鏡App「變性」，其男人扮相似台星趙又廷 。（抖音截圖）