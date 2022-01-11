為《膠戰S2》拍MV Edan呂爵安零偶包扮光頭戰隊

【晴報專訊】由呂爵安（Edan）、岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）及劉沛蘅（Hillary）主持的ViuTV綜藝節目《膠戰S2》已進入倒數階段，為回饋「膠粉（節目粉絲）」的支持，幾位主持在前晚播出一集中，特別錄製節目主題曲，並拍攝MV《膠on！》。眾人化身為光頭戰隊，攻擊扮八爪魚怪獸的阿正，令人捧腹大笑。

六個主持因拍攝《膠戰》系列而變成好友。（IG圖片）

《膠戰S2》主題曲的製作認真，六位主持親自構思MV大綱，其中呂爵安以小時候喜歡的戰隊打怪獸為藍本，安排一眾「膠人」對付飾演「怪獸」的黃正宜。拍攝MV時，先以岑珈其提出的特務look型格登場，之後六人戴上由劉沛蘅提議的動物頭套；MV尾段，眾人以光頭戰隊造型亮相，擊敗「八爪魚怪獸」阿正，完美融合Edan和魏浚笙分別提出的戰隊和光頭意念。

魯庭暉暗示開第3季

戴上動物頭套的六個特務，反差造型甚為惹笑。（影片截圖）

節目完結後，六人開直播暢談拍攝趣事，Edan說︰「其實一直以嚟都好想有一首屬於呢個節目嘅MV，要洗腦又要跳舞嘅，最後終於排除萬難。」岑珈其則大讚Edan︰「我哋五個排咗舞一個鐘佢先加入，但係佢好快就跟到啲舞步。」Edan一臉自豪表示︰「因為我係MIRROR！」光頭戰隊look喜感十足，Jeffrey解釋熱愛光頭的原因︰「因為平時拍MV都想好型、好靚仔，但光頭好符合我哋『膠』嘅特色。」

「6膠」笑言希望節目能開拍至第100季。（影片截圖）

截至昨晚9點，MV點擊率已逾16.6萬，成績理想。事實上，《膠戰》主題曲是由ViuTV總經理魯庭暉提出，他在IG表示︰「其實製作團隊有無瞓？我11月9號先同金生（ViuTV製作部副總裁金廣誠）講，不如《膠戰》出主題曲好唔好？跟住兩個月就出到。」他又留言暗示考慮開拍第三季。