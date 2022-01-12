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12/01/2022

接受森美小儀訪問分享男神秘密 姜濤自揭拍廣告意外露鼻毛

#姜濤 #MIRROR #小儀 #森美
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　　【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員姜濤昨晨為森美、小儀及Marco主持的商台叱咤903節目《早霸王》任嘉賓，大談秘密兼玩遊戲。姜濤全程表現投入，除了被小儀手指彈額頭，更披露自己原來最怕「鼻毛外露」。姜濤笑稱︰「有次拍廣告我無抆到鼻毛，跟住之後有粉絲指住張相（鼻毛）。」果然是貪靚的孩子。

 

 

　　姜濤在節目中大談製作新曲《鏡中鏡》的構思及想法，DJ Marco問他照鏡時第一眼會看臉上哪個部位？貪靚的他竟自爆要檢查鼻毛！姜濤尷尬道︰「有一個廣告我無抆到（鼻毛），廣告出咗街，跟住有粉絲指住。（真係咁誇張？）好誇張，關於鼻毛都有一個秘密，遲啲再講。」森美戲言「鼻毛可避」，追問姜濤何時開始有此習慣，他回應︰「當時我無意識到呢個問題咁嚴重，男仔唔係好care，但自此照鏡都照咗個鼻先。」

 

身高148cm的小儀站在177cm的姜濤身旁，相映成趣。（IG圖片）

 

小儀負責彈姜濤額頭，更乘機摸男神手仔，不少網民高喊羨慕。（FB截圖）

 

愛睇街坊鬧交片減壓

 

　　姜濤又自爆有特殊嗜好，是靠睇網上「鬧交片」減壓︰「得閒喺屋企會播街坊啲鬧交片嚟睇，因為覺得好熱鬧。」他表示看這類片段有助發洩，而且他最愛鄉土劇，全因劇中有多場吵架戲，笑言睇人鬧交會感到放鬆。他說︰「關於鄉下嘢都會播，依家好多人睇Netflix嘅劇，我跟唔切，我自己鍾意睇婆媳糾紛嘅戲，但唔夠膽推介畀朋友。」

 

姜糖助視障人士顯善心

 

姜濤的應援卡有點字設計，對視障人士夠貼心。（FB圖片）

 

　　另一方面，姜濤早前曾表示想在今年爭取時間做義工，一眾姜糖（姜濤粉絲）亦身體力行，以偶像名義行善，以生命影響生命。香港失明人協進會前日在FB撰文表揚姜濤及姜糖︰「多謝姜糖們為慶祝姜濤得獎特別製作postcard，更讓我們幫忙製作點字。Postcard上的點字是視障人士逐張打上，讓他們可以賺取收入之餘，亦為postcard增添溫暖和意義。」昨日會方再發文，原來一班姜糖送出100張限量點字明信片予社企「休CAFE」，只要顧客到Cafe隨心捐款即可領取一張，捐款全數直接交予香港失明人協進會。

 

姜濤日前在IG限時動態上載新曲MV拍攝花絮，狂扮鬼臉賣萌。（IG截圖）

 

轉載自: 晴報

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