出席跨年晚會唱《男兒當自強》 陳偉霆唱腔備受批評

【晴報專訊】陳偉霆（William）早前出席江蘇衛視跨年晚會，演繹林子祥的經典歌曲《男兒當自強》，不過William將這首激昂的歌曲，改以一把柔和的聲綫唱出，令人感覺似中氣不足，引起不少網民熱議。

William演唱《男兒當自強》，唱功被指與原唱林子祥相距甚遠。（影片截圖）

陳偉霆近年在內地的人氣旺盛，工作接踵而來，但其唱腔已多次引來網民詬病。在剛過去的除夕夜，內地各大電視台都舉行跨年倒數活動，而William獲邀到江蘇衛視跨年晚會表演，以一身深紅色中山裝演繹《男兒當自強》；期間不但有舞團伴舞，更有舞獅表演，甚具氣勢。

William唱得肉緊時鼻頭凸尖，意外成為焦點。（影片截圖）

不過，William的歌聲卻掀起網民熱烈討論，不但被批聲綫柔和，缺少原版《男兒當自強》的激昂感覺；William演唱期間亦狀甚吃力，與原唱林子祥的超實力唱功高下立見。不少網民紛紛留言「唱到好似讀書咁」、「真係佢唔尷尬，尷尬嘅就係其他人」，有網民更搞笑提議，以近日翻唱《倒轉地球》而爆紅的陶大宇來頂替William。

打鼓挽回掌聲

William表演爵士鼓展示功架。（影片截圖）

及後William再次出場，演唱其全新廣東歌《護航》，發揮漸見穩定，更solo表演爵士鼓熱爆全場，為他挽回不少掌聲。事實上，William的唱腔已屢受批評，19年他與內地女歌手張碧晨為真人版《阿拉丁》合唱中文版主題曲《新的世界》，女方獲讚是天籟之聲，但William卻被批是「缺氧式」唱腔，歌曲推出後同樣惹來網民極大回響。