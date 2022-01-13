斥王力宏帶3男硬闖家門嚇喊子女 李靚蕾預告公開不堪證據

【晴報專訊】李靚蕾與王力宏的離婚風波沉寂三個星期後，前晚「蕾神」再發長文，大爆王力宏隔離期滿後回家看孩子時，竟帶來三名男子欲硬闖家門，令三名子女嚇到喊。事後王力宏透過經理人反擊指前妻想像力豐富，李靚蕾即列出八大疑點逐一擊破，更暗示公開「不堪的證據」，絕對花生味濃。

王李離婚風波停戰三星期，前晚李靚蕾突發長文，指有人做錯事卻變本加厲，利用權勢和花錢買「網軍」欺凌受害者。李靚蕾表示一直歡迎王力宏隔離後回家探望子女，但表明不想王力宏帶任何人同行。誰知王力宏竟帶同三名男子想硬闖家門，要求她關掉所有CCTV；及後王力宏入門不果，更大力搖門，李靚蕾說︰「孩子們，目睹了這一切，嚇哭了，我也是手一直發抖到晚上都停不下來。」她上載王力宏與三名男子在家門外的照片，指王力宏刻意隱瞞其中一名陌生男在場，令她毛骨悚然。

李靚蕾公開王力宏帶三名男子現身家門的截圖。（IG圖片）

揚言「絕不自殺」

李靚蕾不滿王力宏在寓所外大力搖門，令子女受驚。（資料圖片）

李靚蕾坦言承受極大精神壓力，更煞有介事發表「不自殺宣言」：「我身心健康，還有三個這麼小的孩子，未來也有很多社會貢獻的計劃，完全不可能有自殺的念頭，如果我發生甚麼事，絕對不會是自殺。」而王力宏透過經理人指前妻想像力太豐富，強調該三名男子分別是工作多年的公司員工，以及王力宏的貼身保鏢。有指王力宏在律師建議下不要單獨回豪宅「吾疆」，必須在第三者陪同下探望子女。

曾與王力宏拍拖的Yumi，昨日透過工作室「發功」指責李靚蕾。（資料圖片）

昨早，李靚蕾再出招反擊，強調已報警處理，「我想像力豐富？請說清楚哪一個部分是想像的，我提供證據佐證。透過司法？我會，但透過司法需要等待很長的時間和花費很多錢和精力…來不及保護我人身安全，也無法即時阻止你讓我每天精疲力盡的一切作為。」她指如王力宏同意，她將公開不堪的證據。