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13/01/2022

陳楨怡疑一腳踏兩船 周子揚唔認「做兵」

#陳楨怡 #周子揚
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　　【晴報專訊】2020年港姐亞軍陳楨怡（Celina）近日捲入感情糾紛，曾揚言希望與圈外男友Andy結婚的Celina，被爆一腳踏兩船，與何天兒舊愛周子揚發展地下情一年半。周子揚昨日回覆本報時強調︰「我是她正印男友…她不要再講大話，呃晒全世界。」而身在內地的Celina回覆傳媒時，僅以「認識嘅朋友」來形容周子揚，又表明不會回應傳言。

 

Celina正在橫店拍劇，事業發展順利。（資料圖片）

 

　　陳楨怡備受無綫力捧，當選不久即獲安排主持大型節目《TVB節目巡禮2021》、《萬眾同心公益金》及兒童節目《Think Big天地》，去年底更已到內地拍劇，上位有望。感情方面，Celina與戴祖儀前度Andy拍拖四年，她更揚言有信心打破「港姐分手魔咒」；但昨日有報道指Celina疑似出軌，與周子揚發展地下情一年半，男方更曾向她求婚，惟Celina以專心事業為由而拒絕，並希望低調處理戀情。

 

周子揚現為香港首間科技短片平台的老闆。（資料圖片）

 

　　事實上，周子揚已淡出娛圈，現為香港首間科技短片平台的老闆，不時為Celina提供演藝意見；惟Celina一直只承認與Andy拍拖，因此周子揚被朋友取笑是「兵」。Celina昨日亦表示與周子揚只是認識的朋友，不會回應並非事實的傳聞。

 

早知女方未分手

 

　　對於Celina疑似一腳踏兩船，周子揚昨日回覆本報表示︰「我每次問呢個問題，佢都會發脾氣，但我好鍾意佢，會選擇信佢。」但及後他指自己早知道Celina一腳踏兩船︰「我其實是正印男友，我們一直秘密拍拖，我一直在背後陪伴她在娛樂圈成長。我知道她未同Andy分開，因為愛，所以我一直堅持住低調同Celina一齊。」

 

周子揚與Celina孖住遊船河。（受訪者提供）

 

　　至於如何看待自己被指「做兵」？周子揚強調︰「我完全唔係兵，我是她正印男友，大家是有感情的、有經歷的，一年半的相處，她不要再講大話，呃晒全世界。」兩人的關係似乎撲朔迷離。

轉載自: 晴報

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