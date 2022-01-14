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14/01/2022

與鄭俊弘結婚一年造人成功 何雁詩6月誕「老虎仔」︰願你善良健康

#鄭俊弘 #何雁詩 #BB #懷孕
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　　【晴報專訊】鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）前年年尾結婚，並於去年11月補擺喜酒，兩公婆講明恨生BB，日前更曬出合唱片段，揚言唱給「Dear Little One」聽；昨日Stephanie終於發文宣布懷男B，預產期為六月中，她留言希望BB是善良、健康和快樂的人。

 

 

　　何雁詩昨日上載與老公鄭俊弘甜蜜親吻的合照，並以英文撰長文宣布懷孕：「我們在2022年將迎來我們的六月男孩，我一直很想當媽媽，我的夢想終於在虎年實現了！」Stephanie表示夫妻會將對彼此的愛，放到孩子身上，她說︰「我知道我們的人生將完全改變，我覺得很興奮，同時有點不知所措，但我很感恩有這位如此有愛、風趣及支持我的伴侶。」

 

鄭俊弘表示會好好照顧大肚何雁詩，讓她專心安胎。（IG圖片）

兩公婆在派對上公開BB性別，當得知是男B時，鄭俊弘開心得跳起。（IG圖片）

 

　　Stephanie現時懷孕約三個多月，腹部微隆，亦體會到懷孕媽媽所經歷的妊娠反應，不過當她擔憂時，Fred會細心傾聽及照顧她的所需，兩夫婦一起努力為兒子準備最好的環境，又十分期待跟兒子見面。Stephanie寫道︰「我們會想像他將來會是甚麼樣子，他會像他爸爸一樣跳滑稽的舞嗎？他會唱歌嗎？他會功夫還是高爾夫？雖然這些想像很有趣，但都不重要，我們只希望BB是善良、健康和快樂。」Fred亦分享快當爸爸的感受，他形容心情既興奮又擔心，但會小心照顧妻子。

 

何雁詩去年11月補擺喜酒時，已知懷有身孕。（資料圖片）

 

計劃順產生B

 

　　Stephanie昨日接受本報電話訪問，她說︰「好彩無乜嘔，只係少少唔舒服，本身都好想有小朋友，所以嗰啲辛苦（妊娠反應）都接受到。疫情期間我哋特別謹慎，但唔想太緊張，怕影響心情會對BB唔好，我會盡量控制好自己，多做瑜伽同冥想。（想順產定剖腹？）如果可以就順產。」她更指好姊妹陳瀅、蔡思貝、賴慰玲、吳嘉熙及陳嘉寶必定會做BB契媽︰「因為我都係佢哋小朋友嘅契媽。」

 

何雁詩的好姊妹將成為BB契媽。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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