ViuTV打造另一女團DOLLAR？ COLLAR開直播逾3萬人觀看

【晴報專訊】由ViuTV《全民造星IV》八位參加者組成的女團COLLAR，前日正式出道，官方IG不足半日已有逾20萬追蹤者，討論度十足。成軍當晚，她們開IG直播與粉絲互動，更吸逾三萬粉絲實時觀看；至於新歌《Call My Name！》MV昨晚首播，亦成功於網上洗版。昨日有傳ViuTV有意打造另一女團DOLLAR，被拍到與MC張天賦行超市的Ash（鍾卓穎）、曾與柳應廷（Jer）傳緋聞的Alice（許寶恆）等均榜上有名。

COLLAR與強尼（中）感情友好，相信並不介意對方的小失誤。（IG圖片）

女團COLLAR前日成軍，隊長Gao（沈貞巧）帶領成員Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）、Winka（陳泳伽）、So Ching（蘇芷晴）及芯駖（李芯駖）出席記者會後，前晚開直播與粉絲互動。不過，主持強尼比她們搶先一步開live，皆因他於記者會期間不小心忽略So Ching，令她幾乎全程沒有說話；強尼於直播期間耍冧，向So Ching連講三次「對唔住」。

COLLAR新歌MV昨晚推出。（IG圖片）

及後COLLAR開live，開始約五分鐘已吸引逾三萬人觀看，認真厲害。直播期間，Gao扮強尼重新訪問So Ching，So Ching分享近況道︰「自《造星IV》決賽之後一直忙於跳舞、影造型照、拍MV等等，但由於呢段時間唔可以公開（女團）身份，同外界好似斷絕來往咁，朋友都以為我失咗蹤。」

COLLAR開live時「零偶包」，大談拍新歌MV的點滴。（IG截圖）

強調成員間沒有是非

談到每位成員的角色擔當，Candy搞笑謂︰「我哋有七個人加一隻蚊，我就係嗰隻蚊，最鍾意喺人哋篤電話嘅時候，要人陪我玩。」剪了短髮的Winka則自爆是「長氣擔當」，提到其短髮look被網民狠批，她戲言︰「下次剃光頭！」而Day就被取笑是「食嘢擔當」，若不准她吃東西就會扁嘴。COLLAR昨午又到商台接受《叱咤樂壇》訪問，談到外間都關心女團會否多是非，她們都異口同聲表示，由參賽至成軍都沒有任何是非，反而感覺像一個大家庭。

另外，昨日有傳ViuTV有意打造另一女團DOLLAR，有網民發現《造星IV》20強參賽者Yoyo（葛綽瑤）、Alice（許寶恆）、Win Win（楊安妮）、未能躋身20強的Ash（鍾卓穎）及Sica（何洛瑤），均在IG個人資料中標明是ViuTV藝人，盛傳為DOLLAR人選。