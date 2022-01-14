還記得「我的志願」嗎？ 姜濤︰睇動漫而想做賽車手

【晴報專訊】想必不少人小時候都曾寫過「我的志願」，未知小時候的夢想，長大後又有多少人會成真呢？「人氣王」姜濤風頭一時無兩，成為當紅偶像，但原來他小時候從沒有打算入娛樂圈，反而希望成為賽車手，實在令人意想不到！

姜濤想盡快考車牌，享受駕駛的樂趣。（資料圖片）

姜濤19歲參加《全民造星》贏得冠軍而入行，至今已成為炙手可熱的藝人；不過，原來他兒時的夢想卻是當一名賽車手，他笑謂︰「因為細個嘅時候好鍾意睇一套動漫叫《極速方程式》，當時愛上咗賽車，幻想長大後要做賽車手！」惟姜濤明白做賽車手的花費甚大，「淨係架賽車都好貴，屋企買唔起，所以一直只能夠幻想，覺得呢個夢想好難去成真。」

姜濤近日推出新歌《鏡中鏡》，令人耳目一新。

姜濤吃雞胸肉時被偷拍，樣子可愛。（IG截圖）

成為藝人後，姜濤似乎與賽車手的距離愈來愈遠，而他亦未考獲車牌，但他依然渴望享受駕駛的樂趣。姜濤說︰「希望等我得閒嘅時候，真係可以抽時間去學車，就算做唔到賽車手，都可以自己喺馬路上揸車，享受揸車嘅樂趣同自由嘅感覺。」

炎明熹︰受媽媽影響想做護士

Gigi並沒有後悔入行做歌手。（資料圖片）

炎明熹（Gigi）去年中參加《聲夢傳奇》成為三料冠軍，繼而晉身樂壇；甫出道即成為樂壇新貴，更成為今年叱咤頒獎禮的女新人銀獎得主。

私下的Gigi可愛有趣。（資料圖片）

Gigi勇奪叱咤女新人銀獎，成績不俗。（資料圖片）

不過，原來Gigi小時候並不打算當歌手，而是夢想成為護士，她說︰「因為媽媽係護士，所以細個嘅志願都好想好似媽媽咁做護士。」但Gigi笑言長大後發覺做護士要有好成績，但自覺讀書成績不算標青，所以讀中學時，轉而希望與幾位好同學合伙做老闆，兼一起租屋住。Gigi續說︰「人愈大慢慢就發現好唔實際，之後被姑丈發掘去唱歌，再去參加《聲夢傳奇》，覺得呢個係幾神奇嘅旅程。」

姚焯菲︰想做老師但怕改卷

如Chantel真的成為老師，大家就不能聽到她的甜美歌聲。（資料圖片）

Chantel在《青春本我》中暗戀中文科徐Sir（朱敏瀚飾）。（資料圖片）

Chantel去年出道，唱出少女談戀愛的心情。（資料圖片）

就讀國際學校的姚焯菲（Chantel），讀書成績相當不錯，外表乖巧的Chantel表示小時候希望成為一位老師︰「因為表姐做老師，又教好多學生，我成日幻想自己可以好似表姐一樣，照顧好多學生；但我見佢成日改卷好辛苦，學生唔聽話又要鬧佢哋，大聲鬧人我又驚會嗌破喉嚨，所以慢慢就放棄呢一個志願，哈哈！」直到去年Chantel開始接觸唱歌，發覺箇中樂趣，於是毅然參加《聲夢傳奇》，成為樂壇新人。

MC張天賦︰夢想做科學家

MC唱功了得，去年推出的歌曲都取得好成績。（資料圖片）

勇奪叱咤頒獎禮男新人金獎的MC，小時候的志願是做一位科學家，理想相當宏大，他笑說︰「嗰時讀緊一年班，覺得做科學家可以天馬行空，呢份工作好似好好玩，但大個之後終於知道呢份職業係遙不可及，因為自知讀書寫字都唔叻，所以就放棄咗呢個夢想。」

MC去年開騷，獲「賦二代（MC粉絲）」力撑。（資料圖片）

原來MC小時候除了夢想當科學家，亦有從小培養唱歌的興趣，「幼稚園嘅時候已經好鍾意唱歌同演戲，依家可以將興趣發展成事業都好開心，做藝人都係好好玩嘅職業。」