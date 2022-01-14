  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS時事要聞葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

14/01/2022

還記得「我的志願」嗎？ 姜濤︰睇動漫而想做賽車手

#姜濤 #炎明熹 #姚焯菲 #張天賦
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】想必不少人小時候都曾寫過「我的志願」，未知小時候的夢想，長大後又有多少人會成真呢？「人氣王」姜濤風頭一時無兩，成為當紅偶像，但原來他小時候從沒有打算入娛樂圈，反而希望成為賽車手，實在令人意想不到！

 

姜濤想盡快考車牌，享受駕駛的樂趣。（資料圖片）

 

　　姜濤19歲參加《全民造星》贏得冠軍而入行，至今已成為炙手可熱的藝人；不過，原來他兒時的夢想卻是當一名賽車手，他笑謂︰「因為細個嘅時候好鍾意睇一套動漫叫《極速方程式》，當時愛上咗賽車，幻想長大後要做賽車手！」惟姜濤明白做賽車手的花費甚大，「淨係架賽車都好貴，屋企買唔起，所以一直只能夠幻想，覺得呢個夢想好難去成真。」

 

姜濤近日推出新歌《鏡中鏡》，令人耳目一新。

姜濤吃雞胸肉時被偷拍，樣子可愛。（IG截圖）

 

　　成為藝人後，姜濤似乎與賽車手的距離愈來愈遠，而他亦未考獲車牌，但他依然渴望享受駕駛的樂趣。姜濤說︰「希望等我得閒嘅時候，真係可以抽時間去學車，就算做唔到賽車手，都可以自己喺馬路上揸車，享受揸車嘅樂趣同自由嘅感覺。」

 

炎明熹︰受媽媽影響想做護士

 

Gigi並沒有後悔入行做歌手。（資料圖片）

 

　　炎明熹（Gigi）去年中參加《聲夢傳奇》成為三料冠軍，繼而晉身樂壇；甫出道即成為樂壇新貴，更成為今年叱咤頒獎禮的女新人銀獎得主。

 

私下的Gigi可愛有趣。（資料圖片）

Gigi勇奪叱咤女新人銀獎，成績不俗。（資料圖片）

 

　　不過，原來Gigi小時候並不打算當歌手，而是夢想成為護士，她說︰「因為媽媽係護士，所以細個嘅志願都好想好似媽媽咁做護士。」但Gigi笑言長大後發覺做護士要有好成績，但自覺讀書成績不算標青，所以讀中學時，轉而希望與幾位好同學合伙做老闆，兼一起租屋住。Gigi續說︰「人愈大慢慢就發現好唔實際，之後被姑丈發掘去唱歌，再去參加《聲夢傳奇》，覺得呢個係幾神奇嘅旅程。」

 

姚焯菲︰想做老師但怕改卷

 

如Chantel真的成為老師，大家就不能聽到她的甜美歌聲。（資料圖片）

Chantel在《青春本我》中暗戀中文科徐Sir（朱敏瀚飾）。（資料圖片）

Chantel去年出道，唱出少女談戀愛的心情。（資料圖片）

 

　　就讀國際學校的姚焯菲（Chantel），讀書成績相當不錯，外表乖巧的Chantel表示小時候希望成為一位老師︰「因為表姐做老師，又教好多學生，我成日幻想自己可以好似表姐一樣，照顧好多學生；但我見佢成日改卷好辛苦，學生唔聽話又要鬧佢哋，大聲鬧人我又驚會嗌破喉嚨，所以慢慢就放棄呢一個志願，哈哈！」直到去年Chantel開始接觸唱歌，發覺箇中樂趣，於是毅然參加《聲夢傳奇》，成為樂壇新人。

 

MC張天賦︰夢想做科學家

 

MC唱功了得，去年推出的歌曲都取得好成績。（資料圖片）

 

　　勇奪叱咤頒獎禮男新人金獎的MC，小時候的志願是做一位科學家，理想相當宏大，他笑說︰「嗰時讀緊一年班，覺得做科學家可以天馬行空，呢份工作好似好好玩，但大個之後終於知道呢份職業係遙不可及，因為自知讀書寫字都唔叻，所以就放棄咗呢個夢想。」

 

MC去年開騷，獲「賦二代（MC粉絲）」力撑。（資料圖片）

 

　　原來MC小時候除了夢想當科學家，亦有從小培養唱歌的興趣，「幼稚園嘅時候已經好鍾意唱歌同演戲，依家可以將興趣發展成事業都好開心，做藝人都係好好玩嘅職業。」

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#姜濤 #炎明熹 #姚焯菲 #張天賦

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk