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17/01/2022

許廷鏗新曲宣傳照勁似《Dear My Friend,》 網民︰以為向姜濤致敬

#許廷鏗 #修羅場 #姜濤
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　　【晴報專訊】許廷鏗（Alfred）延續其佛系概念的新歌《修羅場》今日推出，近日Alfred發布三張新歌黑白宣傳照，其中一張的風格及甫士皆與姜濤歌曲《Dear My Friend,》宣傳相甚為相似，不少網友指兩張相傻傻分不清，有人則笑指Alfred是向姜濤致敬。

 

 

　　Alfred新歌《修羅場》與去年作品《佛系人生》同樣甚有意境，而修羅場在佛學的意思是指戰場及作戰，今次Alfred再以作品帶出人生哲學。近日Alfred在IG連發三張黑白宣傳照為歌曲造勢，透露新歌含義︰「參透佛系人生的哲學前，你必先要經過一些修煉，明白世上一切皆有平衡，萬物之靈不能獨自存在。」不過，當中一張側面的黑白造型照甚具話題性，無論構圖、風格及側身望天甫士，與男團MIRROR成員姜濤去年的歌曲《Dear My Friend,》黑白宣傳照十分相似。

 

另一張宣傳照中，Alfred的chok樣獲粉絲讚似日本男星佐藤健。（IG圖片）

Alfred《修羅場》的宣傳照（左），與姜濤《Dear My Friend,》撞到應一應。（IG圖片）

 

花姐為小天瑜打氣

 

　　不少網民錯重點，笑指Alfred宣傳照甚有「姜濤feel」，更有心水清網友笑指相片主題是「Dear My Alfred」，昨日本報曾聯絡Alfred，但至截稿前也未有回覆。其實，Alfred在去年除夕的《香港跨年倒數演唱會》中，已首度現場演繹《修羅場》，相隔逾半個月才正式推出新歌，令樂迷等到頸都長。此外，去年疑因醫療事故慘變植物人的六歲小女孩周天瑜，周爸爸前日拍片指女兒聽到姜濤歌曲《蒙著嘴說愛你》後有明顯反應，令他非常感動。昨日，MIRROR經理人黃慧君（花姐）亦在IG限時動態為天瑜及周爸爸送暖，她寫道︰「天瑜同天瑜家人，你哋要加油。」

 

Alfred去年除夕在音樂會中首度演唱《修羅場》。（網上截圖）

Alfred曾夥拍女團COLLAR成員Day（許軼）出席活動。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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