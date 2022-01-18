出櫃後狂收同性網民私訊 小肥決絕Say No︰唔諗擇偶

【晴報專訊】小肥（徐智勇）前年在陳志雲的網上節目中勇敢出櫃，造就陳輝陽和林夕為他度身訂造歌曲《廢柴》。然而，林夕的詞卻不是關於出櫃，而是講述人的心魔，也是小肥的縮影，「以前好介意人哋點睇自己，解決唔到就逃避，原來廢柴係自己一手造成，根本你都唔係廢柴，係你覺得人哋會覺得你係廢柴。」

現年45歲的小肥，坦言人生最失敗的就是欠缺自信。「我成日幻想人哋點睇我，將自己縮到最細，最後解決唔到就逃避，唔敢去面對；但隨住公開性取向，我改變咗心態，open咗啲嘢。可能講咗出嚟，放低心頭大石，已經唔再介意人點睇，面對嘅嘢少咗，就少咗逃避。」小肥自嘲以前名副其實是廢柴，「以前嘅我無自信到谷底，驚被人話無料，明明有啲話題唔識，但唔夠膽話自己唔識，仲要扮無嘢。」

小肥熱愛打拳健身，閒時到拳館練習兼消磨時間。（IG圖片）

不慣應酬自認蝕底

內斂慢熱的小肥，坦言不慣跟別人打交道，「以前好怕去social場合，尤其跟Paco（黃柏高）去嗰啲酒會，有好多老闆同傳媒，我好驚唔知點做，擔心人哋覺得我係咁打招呼博咩，索性自己避開；但原來人哋會覺得見到又唔打招呼，畀人感覺好寸，但我明明好nice㗎嘛，就有呢啲誤會。我知呢啲性格喺娛樂圈好輸蝕，依家就覺得有乜所謂吖，都係打招呼啫，會敢於主動，其他人點諗係佢哋嘅事，自己放開咗。」

出道14年來，小肥擁有代表作《寵物》及《時光機》，但紅歌不紅人，他直言08、09年是他的最低潮時期。「當年第一隻碟成績唔錯，到第二隻碟就好大壓力。我想話畀人知自己係唱作人身份，所以由設計封面到歌曲，全部攬晒上身；但我太貪心，搞唔掂，後來唔能夠如期推出。07年出第一隻碟，到09年先出第二隻，新人可以虛耗咁耐㗎咩？所以都幾灰，好無自信。」

小肥的感情世界同樣不算順利，曾與同性伴侶拍拖十年，但最終仍分手收場。「之後我覺得好煩，唔敢再亂嚟，因為好難搵到一個人遷就你。我指嘅煩，唔係黐身嘅煩，而係要有一個人明白我嘅職業，工作時間日夜顛倒；我又極度需要獨處，另一半未必明，會話我做乜唔覆人，但我公平對待任何人，唔覆就全世界都唔覆，但對方又會講『我點同呀？我係你男朋友』。所以我真係暫時唔想再經歷呢啲嘢，唔想重新適應。」

曾相約網友見面

小肥前年在陳志雲的節目上出櫃，事後兩人成為好友。（IG圖片）

出櫃後，小肥直言多了同性戀者透過社交媒體主動結識他，「真係多咗私訊，但好多我唔理嘅，佢哋無啦啦hi我，又無相喎，hi乜啫！」是否要看過相片，知道對方是靚仔才會回覆？小肥哈哈大笑，「唔係靚唔靚仔問題，根本連對方係咩人都唔知，最後係女仔點算？哈哈。」但他承認曾相約網友見面，「真係好似朋友咁傾偈，但依家唔諗擇偶住，唔好煩喇，總之呢刻我say no，唔好搞我。」可幸家人對小肥出櫃相當支持，尤其是兩名胞姐，「佢哋叫我開心做自己，反而媽咪腦退化唔係好知，所以唔緊要啦！」

小肥早前與鄧小巧、許廷鏗及6號舉行音樂會。