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18/01/2022

夥鄭秀文拍賀年廣告 古天樂麻將枱上玩謝「試當真」

#古天樂 #鄭秀文 #試當真
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　　【晴報專訊】古天樂（古仔）近日與老拍檔鄭秀文（Sammi）再合作，拍攝外賣平台的賀年廣告。向來貼地的古仔，在廣告中與YouTube頻道「試當真」骨幹成員許賢、蘇致豪及林家熙（Locker）擦出搞笑火花，齊齊諗計應酬親友的無聊拜年問題，提早與網友迎接虎年。

 

 

　　近年銳意提拔娛圈新血的古仔，繼半年前和宇宙天團ERROR及Agent L.（曹梓冲）拍攝外賣平台廣告後，近日再接再厲，聯同「試當真」成員許賢、蘇致豪、林家熙（Locker）、《膠戰》「6膠」之一的劉沛蘅（Hillary）、ANSONBEAN（陳毅燊）等新生代藝人，拍攝新一輯外賣平台賀年廣告。

 

蘇致豪反串演八姨婆，實在犧牲不少。(網上截圖)

 

Sammi呻難忍笑

 

Sammi在廣告中難得再演喜劇。(網上截圖)

 

　　與古仔合作無間的Sammi在廣告中驚喜登場，集合娛圈兩代紅人。全長五分多鐘的廣告如同微電影，主題圍繞農曆新年，古仔一出場即鬧爆後輩：「花開你哋個富貴吖！」要求他們準備賀年「恭」略，以應付拜年時親戚問長問短的無聊問題。

 

古仔迫許賢剃鬚，擺明大蝦細。(網上截圖)

 

　　蘇致豪及許賢去年化身MC $oHo & KidNey唱紅金曲《係咁先啦》，他們將歌詞改成「食先啦，係咁食啦，食完再玩啦」。至於廣告尾段的打麻將場景，估計是向古仔主演的經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》致敬。反串八姨婆的蘇致豪與古仔、Sammi打麻將，古仔特別變身「水魚」，刻意「鬆章」給蘇致豪，場面爆笑。網民大讚廣告好笑到流淚；有粉絲更讚「試當真」跨世代crossover古仔夠精彩。此外，Sammi昨午在IG上載合照及NG片段，寫道︰「堅係拍攝得好開心好齊心」、「忍唔住笑咗」，Locker即留言︰「你真係好搞笑。」

 

去年古仔為試當真一週年現場版任嘉賓，掀起全場高潮。(網上截圖)

 

轉載自: 晴報

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