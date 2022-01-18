筲箕灣新屋曝光 姜濤心情未受影響︰做藝人預咗

【晴報專訊】人氣男團MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley），將聯同ERROR成員梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）拍攝ViuTV原創劇《季前賽》。一眾演員昨日舉行開鏡記者會，姜濤日前被爆搬入筲箕灣新居，他昨日直認不諱，但強調只是租住並非置業；對於私生活被披露，姜濤直言︰「做藝人預咗。」

Ian（左二）在劇中將與MIRROR隊友敵對，他直言有新鮮感。

《季前賽》集合MIRROR及ERROR成員，劇集未開始拍攝已引起關注。預告將在新劇剃頭的郭嘉駿，直言現階段尚在商討︰「希望可以留番啲劉海，你知我係偶像派，一向都係潮流嘅『尖啄』！」呂爵安即笑指193可剪「河童頭」，帶領一個新的潮流。

肥仔（右）笑言希望在劇中有感情綫，可惜最終不成功。

另外，姜濤日前被爆搬往筲箕灣獨居，他解釋新居主要用作擺放物品︰「因為銅鑼灣屋企唔夠位擺，而且每逢節日銅鑼灣就好多人，唔係咁方便，所以有時都會喺嗰邊住。」他強調新居只是租住︰「如果買樓咁開心，我一定會同大家講。（新屋被曝光有無唔開心？）做藝人預咗，心情無乜嘢。」

冀到醫院探望天瑜

提到六歲女童周天瑜疑因醫療事故，手術後變成植物人，但她日前聽到姜濤的歌曲《蒙著嘴說愛你》後，眼睛及頭部轉動，是天瑜昏迷以來首次有明顯的反應；姜濤前晚特意拍片為天瑜打氣，他透露亦有透過語音信息跟天瑜爸爸聯絡，並表示待疫情好轉後，希望到醫院探望天瑜。會否親自唱歌給天瑜聽？姜濤直言︰「想我做乜就做乜，但我哋可以做嘅好有限，只係希望畀多啲人知道呢件事。其實我唔確定係咪因為我嘅歌聲令佢有反應，但如果我嘅歌可以幫到人，我會好開心。」

聽到姜濤歌曲後，天瑜有明顯反應，讓人十分感動。（影片截圖）

至於近日有不少「鏡粉（MIRROR粉絲）」投訴ViuTV將大部分資源投放在新女團COLLAR身上，對MIRROR不公平，更將矛頭直指經理人黃慧君（花姐）管理不善。邱士縉力撑花姐︰「花姐有百足，都無咁多爪啦！」