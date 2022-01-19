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19/01/2022

余德丞肥仔撞樣《瘦身男女》劉德華 《青春不要臉》監製︰重現唔同經典

#青春不要臉 #余德丞 #劉德華 #瘦身男女 #經典
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　　【晴報專訊】集合多位年輕藝人主演的無綫劇集《青春不要臉》前晚首播，男主角余德丞（Dickson）的肥仔look激似01年電影《瘦身男女》的「肥佬」劉德華，成功靠萌樣入屋。《青》劇監製林肯昨晚回應本報稱︰「Dickson唔止扮華仔，仲會重現80年代唔同明星嘅經典。」

 

肥仔Dickson（左）激似《瘦身男女》劉德華，兩者一樣可愛。(網上截圖)

 

　　《青春不要臉》首集神還原80年代香港的生活面貌，亦將當時年輕人追星及發明星夢的風氣重現觀眾眼前。劇情先交代Dickson及丁子朗扮演的兩大主角柳德榮、齊輕舟投考藝員訓練班之路，最驚喜的是Dickson瘦身前的自卑肥仔look，勁似電影《瘦身男女》的劉德華。此外，劇中Dickson因生蟲及患肝炎而成功瘦身，但他為保身材搞笑塞蟲入屁股，充滿喜感。原來劇組安排一位肥仔幕後同事為Dickson任「替身」，二人拍攝時穿上相同衫褲，做出相同的表情動作，後期製作再透過AI技術將他們融為一體。

 

認塞蟲入屁股太重口味

 

向來瘦削的Dickson在劇中驚變凸腩大肥仔，衝擊網眾視覺。(網上截圖)

 

　　昨晚監製林肯受訪，談及Dickson的肥仔look成為熱話，他回應︰「編劇本身諗住肥仔look用背脊出鏡唔見樣，但Dickson嘅肥仔劇情有半集，我覺得好難令觀眾投入，所以最後搵一個幕後人加Dickson做同一動作再以AI合成，效果好好，但唔可以出太多鏡頭。（肥仔look向《瘦身男女》致敬？）無特別參考，如果要跟《瘦身男女》，特技化粧同服裝成本都好貴。」他重申Dickson的角色並非只參照華仔，「角色有幾個80年代明星嘅背景同元素投放喺佢身上。」提到Dickson將蟲放進屁股及食泥減肥等「重口味」鏡頭，林肯直言︰「主要想突出喜劇效果，係有啲核突，不過反映80年代嘅人思想比較單純。」

 

劉穎鏇穿越83年港姐決賽

 

劉穎鏇在第四集中靠特效穿越時空，回答83年港姐司儀鍾景輝的問題。

 

　　林肯透露，本周劇情主要圍繞藝員訓練班，明晚第四集中，劉穎鏇將重現1983年張曼玉在港姐競選的場面，劇組特地加插舊時的真實畫面，讓劉穎鏇回答當年司儀鍾景輝問題，以及獲82年港姐亞軍鄺美雲頒獎。林肯說：「全劇有90幾個加插舊畫面嘅鏡頭，例如伍樂怡會同湯鎮業做對手戲。」此外，劇中不少80年代的環境以漫畫方式呈現，林肯稱︰「我哋budget有限，唔可以學電影《梅艷芳》咁搭景，所以特登用本土風味嘅漫畫風加3D動作，好似廣播道五台山嘅景，避重就輕增加觀眾投入感。」若拍續集會否以90年代四大天王的背景為藍本？他笑言可考慮，但若拍續集，最快也要明年才實行。

 

 

丁子朗（上）與Dickson前晚開IG直播，更送出劇集造型的YES！Card。

 

轉載自: 晴報

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