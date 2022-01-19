今返加拿大 鍾嘉欣感恩囝囝能說流利廣東話

【晴報專訊】鍾嘉欣早前返港出席商業活動以及台慶頒獎禮，雖然最終大熱倒灶未能贏得視后，嘉欣仍抱着樂天心態，認為人生有高低，珍惜每一個令自己昇華的機會。談到此行最大收穫，嘉欣感恩兒子終能說得一口流利廣東話；她又透露疫情過後，計劃一家四口回流香港。

嘉欣笑言有不少朋友送禮物給一對仔女，不能全部帶返加拿大。

鍾嘉欣昨日到尖沙咀某商場拍攝賀年照，她表示今早會返回加拿大︰「原定上個星期已經飛走咗，但因為航班取消咗，結果延遲到聽日（今日）先走，我好感恩仲可以坐到直航返加拿大。喺機上十幾個鐘，我會做足預防措施，最緊要有好嘅心理質素，有健康嘅身體。」早前嘉欣失落視后，但似乎看得通透，早已有很好的心理質素，嘉欣說︰「人生一定有高低，點都一定要繼續行落去，同埋珍惜每一個機會，咁樣先可以令到自己昇華。當你有呢種心態，以後嘅事都會係好事。」嘉欣更以14年前主演的劇集《搜神傳》，其角色「好彩妹」的口頭禪笑謂︰「笑口常開，好彩就會自然來。」

嘉欣於《萬千星輝頒獎典禮2021》僅獲大馬視后。

現時疫情嚴峻，嘉欣自覺很幸運，未有被取消工作；她又透露返加國後，要先在家中隔離14日，屆時會跟仔女和老公一起在家慶祝農曆新年。

望疫情後舉家回港

說到老公與一對仔女，嘉欣即露出甜笑。（資料圖片）

問及女兒可有掛念她？嘉欣即甜笑道︰「個女已經五歲，好懂事，每次同佢FaceTime，佢都會送上萬個飛吻同擁抱。」至於何時再返港？她無奈表示︰「其實我都仲未知，雖然有啲工作傾過，但疫情下未必做到，所以我深思熟慮過，相信暫時都唔會返嚟。」不過嘉欣透露，當年在香港認識老公，兩人都十分喜歡香港，而且家人都在港，早前已跟老公商量，希望疫情過後可以舉家回港。提到今次回港最大得着，她認為是隨行的囝囝快速成長︰「佢依家廣東話講得好流利，直頭可以同其他人溝通，雖然個仔一直活喺自己世界，但係佢同我啲朋友相處都無問題。」