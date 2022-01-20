JOOX年度推介榜 MIRROR掃12獎成大贏家

【晴報專訊】男團MIRROR人氣當旺，音樂串流平台JOOX昨晚公布「2021年度JOOX TOP聽推介全年榜」，鏡仔在團體及個人獎項中狂擸12獎，當中「教主」盧瀚霆（Anson Lo）更奪得「年度樂迷最愛歌曲獎」。

MIRROR開心獲得樂迷認同。

全年榜以「樂迷有say全靠你play」為主題，MIRROR在十首「年度TOP聽推介本地歌曲」中佔五首，呂爵安憑《E先生連環不幸事件》及《小諧星》分別奪第一及第五位，另外三首包括第三位姜濤《Dear My Friend,》、第四位盧瀚霆《不可愛教主》及第六位陳卓賢《DWBF》。至於「年度樂迷最愛歌曲獎」，由Anson Lo憑《Megahit》獲超過210萬票奪得；MIRROR奪「年度TOP聽推介組合」，而Edan亦獲「年度新人」。此外，《大叔的愛》主題曲《突如其來的心跳感覺》獲得「年度推介OST」第二名，柳應廷（Jer）及江熚生同獲「編輯推介歌手」；而Edan與Jer去年一同上JOOX吹水台宣傳新歌，亦獲得「年度最受歡迎吹水台」。

林家謙想嘗試拍戲

林家謙希望找別人為他寫歌，減輕負擔。

個人歌手方面，張敬軒連奪三獎，包括「本地歌曲」第二位《俏郎君》、「華語歌曲」第一位《只是太愛你》及「年度推介男歌手」。女歌手方面則以鄭欣宜最強，除了奪「年度推介女歌手」，歌曲《先哭為敬》亦得「本地歌曲」第十位。至於才子林家謙獲得「編輯推介唱作人」，歌曲《神奇的糊塗魔藥》獲「年度歌曲」第七名，家謙笑言想有新嘗試，例如邀請其他人為自己寫歌，或者拍電影及音樂劇。

欣宜承諾今年製作更多好歌，延續去年佳績。