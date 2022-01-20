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20/01/2022

《愛•回家》「預言」講倉鼠 林淑敏冀劇組寫自己中頭獎

#愛•回家之開心速遞 #倉鼠 #林淑敏
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　　【晴報專訊】近日，本港有倉鼠樣本驗出對新冠病毒呈陽性，政府前日宣布須人道處理共約2,000隻倉鼠及細小動物，「殺鼠令」一出即引起社會強烈回響。而昨晚播出的《愛•回家之開心速遞》，講述「龍力王（Terry）」又變蜥蜴又變倉鼠，意外地緊貼時事。林淑敏昨日出席活動時解釋，劇情其實有警世作用，希望大家避免捲入寶藥黨騙案。

 

林淑敏和許家傑這對「蓮輝CP」，衣着打扮襯到絕。

 

　　《愛•回家之開心速遞》一眾演員昨日出席宣傳活動，並提早跟觀眾迎虎年。談到昨晚一集的劇情，正好緊貼近日倉鼠染疫而被人道毀滅的報道，林淑敏指劇情其實有警世作用，冀觀眾要時刻提高警覺，避免捲入寶藥黨騙案。「送水輝」許家傑則認為處境劇不時有預言成分，林淑敏笑說︰「希望劇組可以寫我中頭獎，其實我一直都好想中獎，但因為宗教信仰關係，所以從來都無去買六合彩，所以希望身邊嘅朋友都有機會中獎。」而許家傑希望劇組能「預言」疫情早日過去，大家身體健康。

 

謝嘉怡開心一家團聚過年

 

Lisa憶及名為「馬騮」的小兔，讓她哭笑不得。

 

　　同場的謝嘉怡（Lisa）自20年參加香港小姐後一直留港，因父母身在蘇格蘭而長期分隔兩地，但Lisa指去年父母已來港，今年終於可以一家團聚，慶祝農曆新年。她說︰「細個喺蘇格蘭，新年氣氛唔太濃厚；由於當地無農曆新年假期，但爸爸係華人，好重視呢個節日，記得十歲嗰年有日返學，老師同我講『你聽日唔使返學喇。』原來係爸爸申請咗放幾日農曆年假。」Lisa笑言，有一年送羊迎猴，但爸爸卻買了一隻兔仔，並將其改名為「馬騮」，回想起來相當好笑。

 

古佩玲曾希望到深圳與家人過年，但因要隔離而卻步。

 

　　至於古佩玲則表示，家人均在深圳定居及工作，所以一家人長期分隔兩地，她坦言十分掛念家人︰「姪仔已經一歲大，但到依家淨係見過佢一次，希望疫情快啲過。」

 

轉載自: 晴報

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