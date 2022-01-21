開Live自爆潮聽樂壇新作 陳展鵬變MC張天賦粉絲︰我有練佢嘅歌

【晴報專訊】陳展鵬（煎Pang）日前首度在微博開直播，煎Pang透露希望到內地會粉絲，這位視帝更自爆留意香港樂壇並改進唱功︰「我有練年輕人的歌，好像馮允謙、MC張天賦。」未知煎Pang下次會否翻唱MC名曲《反對無效》。

煎Pang全程無所不談，希望明年生日可在內地與粉絲見面。（微博截圖）

陳展鵬主演的無綫劇集《鐵拳英雄》正熱播，日前他在45歲牛一正日，首度在微博開live與內地粉絲互動，正式進軍內地，累計吸引逾16萬人觀看，盡見視帝威力。直播期間，煎Pang獲不少網民留言祝賀，又獲工作人員送上生日蛋糕。而煎Pang大部分時間以充滿港式風味的普通話與網友互動，歌手出身的他亦坦言想到內地開演唱會，或唱歌給內地網友聽；更披露現時除了拍劇，也一直努力磨練唱功，希望與時並進。他自爆唱90年代歌手的歌外，亦有留意樂壇新血︰「現在那些創作歌手唱歌好抒情，不過亦很難唱。我現在有練年輕人的歌，好像馮允謙、MC（張天賦）這類，都是很厲害的歌手，希望日後可以唱不同人的歌，滿足不同粉絲及觀眾。」

煎Pang日前與家人慶生，老婆更親手炮製箭豬蛋糕，非常貼心。（IG圖片）

狂推鼻樑粉碎整容傳聞

煎Pang忽然在鏡頭前多次大大力推鼻樑，絕不錫身。（微博截圖）

煎Pang開live期間不時回答網友問題，他亦無所不談，更刻意提及過往有關他整容的傳聞。他指自己是以素顏上陣開直播，更一邊推鼻樑一邊說︰「以前有人說我的鼻子是假的，假鼻可以這樣子嗎？不可以吧，對不對？」激罕在鏡頭前為自己平反。此外，有網民問煎Pang會否考慮參加內地人氣綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，他自信稱︰「可以啊，邀請我就過去啦，我肯定是哥哥了吧，不是叔叔。」