獲偶像送自家品牌服裝 姜濤化身模特兒感謝羅志祥

【晴報專訊】「人氣王」姜濤是「台灣舞王」羅志祥（小豬）的粉絲，兩人甚有淵源，姜濤入行後也一直與對方保持聯絡。最近姜濤收到偶像送給他的衣服，即化身模特兒把衣服穿上身，上載到IG限時動態分享喜悅，並感謝對方。

姜濤拍攝銀行廣告，更為姜糖送上驚喜。（IG圖片）

姜濤一向視「台灣舞王」羅志祥為偶像，17年姜濤參加內地歌唱比賽《快樂男聲》，小豬更是評判之一，可見兩人甚有淵源；但小豬近年因被舊愛周揚青踢爆偷食旗下女藝人、喜愛「多人運動」等，形象插水，直至去年底才正式復出。不過，原來姜濤與小豬一直保持聯絡，去年五月姜濤開騷，就獲小豬打氣加油，姜濤即興奮轉發，足見他對偶像的喜愛。

姜濤穿上偶像送的衣服，心情似乎不錯。（IG截圖）

羅志祥（IG圖片）

昨日凌晨，姜濤於IG限時動態貼出相片，穿上小豬送給他的自家品牌衣服，姜濤更tag上小豬的品牌，並留言︰「謝謝小豬哥。」相信姜濤應該十分開心。事實上，姜濤最近受「私追」問題困擾，日前更於IG限時動態呼籲粉絲給予他私人空間，他又跑到山上大叫發洩，未知今次收到偶像的禮物，心情有否好轉？

大廈外牆驚現特大姜濤

姜濤在廣告片中做回自己，到球場打波。（影片截圖）

另外，身為廣告商寵兒的姜濤，早前再與銀行合作拍攝理財廣告，他在廣告片中唱歌跳舞，又到球場打波，做回自己。除了廣告片，銀行更為「姜糖（姜濤粉絲）」打造連串驚喜，後天起姜濤不但會「現身」尖沙咀和銅鑼灣地鐵站；「特大姜濤」的燈光滙演更會不時出現在銀行總行大廈外牆，讓一眾姜糖打卡。