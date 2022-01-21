  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS時事要聞葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

21/01/2022

哨牙look助陣《七福星》 張敬軒變《食神》火雞姐

#張敬軒 #七仙羽
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】人氣風水師七仙羽（七師傅）主持的ViuTV新春節目《七福星》下周一首播，日前發布的預告片中，見張敬軒（軒仔）將擔任嘉賓。前日軒仔在FB上載搞鬼短片，片中他穿上ViuTV外套，配上假哨牙及金色倒三角眼鏡，造型搞笑嚇人。

 

七師傅曾笑指軒仔是自己下世的老公。（資料圖片）

 

　　《七福星》將於下周一首播，邀得張敬軒任嘉賓，早前他與七仙羽現身銅鑼灣鬧市拍攝節目，已引起市民圍觀，場面哄動。前日軒仔在其FB及YouTube頻道上載全長廿多秒的短片，見身在車上的軒仔向車外人士送飛吻，但最「驚」喜的是軒仔戴上假哨牙，配合金色倒三角眼鏡的造型十分嚇人。不過軒仔的歌迷紛紛留言「正呀」、「嚟緊演唱會要加呢個look」等，更形容他似足電影《食神》中的「火雞姐」莫文蔚。

 

軒仔醜化自己扮火雞姐，爆笑程度滿分。(網上截圖)

 

紅館個唱延至5月舉行

 

　　軒仔又留言透露近日於YouTube有新搞作，「最近我就諗住試下用#YouTubeShorts（YouTube短片功能）。」他又戲言︰「同大家分享多啲少少咸#老少咸宜個咸，多多趣嘅短片，於是我就開始玩YouTube Shorts喇，你哋得閒快啲撳入去。」

 

　　另外，由於疫情持續，軒仔原定去年底至今年初舉行18場跨年紅館演唱會，由第11場起須全部延期。英皇娛樂昨日宣布，餘下八場個唱將延期至今年五月舉行，下月底會公布後續安排。

 

轉載自: 晴報

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#張敬軒 #七仙羽

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk