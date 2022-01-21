哨牙look助陣《七福星》 張敬軒變《食神》火雞姐

【晴報專訊】人氣風水師七仙羽（七師傅）主持的ViuTV新春節目《七福星》下周一首播，日前發布的預告片中，見張敬軒（軒仔）將擔任嘉賓。前日軒仔在FB上載搞鬼短片，片中他穿上ViuTV外套，配上假哨牙及金色倒三角眼鏡，造型搞笑嚇人。

七師傅曾笑指軒仔是自己下世的老公。（資料圖片）

《七福星》將於下周一首播，邀得張敬軒任嘉賓，早前他與七仙羽現身銅鑼灣鬧市拍攝節目，已引起市民圍觀，場面哄動。前日軒仔在其FB及YouTube頻道上載全長廿多秒的短片，見身在車上的軒仔向車外人士送飛吻，但最「驚」喜的是軒仔戴上假哨牙，配合金色倒三角眼鏡的造型十分嚇人。不過軒仔的歌迷紛紛留言「正呀」、「嚟緊演唱會要加呢個look」等，更形容他似足電影《食神》中的「火雞姐」莫文蔚。

軒仔醜化自己扮火雞姐，爆笑程度滿分。(網上截圖)

紅館個唱延至5月舉行

軒仔又留言透露近日於YouTube有新搞作，「最近我就諗住試下用#YouTubeShorts（YouTube短片功能）。」他又戲言︰「同大家分享多啲少少咸#老少咸宜個咸，多多趣嘅短片，於是我就開始玩YouTube Shorts喇，你哋得閒快啲撳入去。」

另外，由於疫情持續，軒仔原定去年底至今年初舉行18場跨年紅館演唱會，由第11場起須全部延期。英皇娛樂昨日宣布，餘下八場個唱將延期至今年五月舉行，下月底會公布後續安排。