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24/01/2022

受《倒轉地球》帶挈勁多Job 陶大宇預告推出賀年歌

#陶大宇 #倒轉地球
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　　【晴報專訊】早前因獻唱一曲《倒轉地球》而爆紅的陶大宇，最近完成內地工作返港後，即獲余詠珊招攬，昨日拍攝香港開電視新春節目。大宇預告推出一首賀年歌，希望觀眾聽得開心，有機會亦想拍攝港劇。

 

陶大宇笑言唱歌只為了好玩，不打算轉做歌手。

 

　　陶大宇昨日與蔣怡（Coco）、余思敏等，在屯門拍攝香港開電視節目《名廚虎年賀新春》。大宇透露今次返港已做了三次核酸檢測，此行亦會留港一段時間。提到他憑在內地登台時的飲歌《倒轉地球》爆紅，他預告即將出新歌︰「其實會錄一首賀年歌，由三首歌串成medley，都係純粹玩下啫，之前太忙無時間，所以喺內地錄音，首歌一定會加『噓』呢個元素。」受《倒轉地球》帶挈而賺了不少？大宇笑說︰「係好嘅影響，機會係多咗，工作量多咗等於加咗價。暫時又無諗過要做歌手，正如之前網民揀我做『我最喜愛的男歌手』，呢個真係講笑啫。」

 

陶大宇（右四）與蔣怡一起拍攝賀年節目。

 

　　至於大宇唱歌時的招牌水撥手勢以及「噓」一聲成為其標記，他笑言最重要大家睇得開心，而賀年新歌即將於各大平台播出MV，他亦會到電台派歌。此外，大宇表示若有機會，他也希望回港拍劇︰「之前因為我太挑剔，加上時間配合唔到，錯失咗一啲機會，所以早排無乜戲拍，咪走去唱歌囉，我相信上天自有安排，如果遲啲我唱唔到歌，或者我又可以去變魔術。」

 

蔣怡不敢賣弄廚藝

 

　　同場的蔣怡及余思敏擔任嘉賓，Coco笑言在現場的大廚面前不敢班門弄斧，所以會煮一些簡單的日本菜。近日疫情嚴峻，Coco表示一對子女留在家中上課︰「兩個小朋友喺屋企，佢哋一路喺我身邊轉來轉去，搞到我做唔到嘢，不過好彩屋企人幫個女睇功課，囝囝仲細未有功課，可以輕鬆啲。」至於余思敏自言廚藝麻麻，笑指老公鄭中基的廚藝比她更好，幸好老公沒有挑剔她。

 

余思敏獲老公鄭中基支持復出幕前。

 

轉載自: 晴報

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