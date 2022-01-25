《飯戲攻心》麻甩本色演出 鄧麗欣開心被「男神」力追

【晴報專訊】賀歲片《飯戲攻心》卡士強勁，由神級的黃子華領軍，拍住鮮有拍喜劇的鄧麗欣（Stephy）飾演一對舊情人。戲中演「跳掣」文青的Stephy，坦言十分開心能被「子華神」追求，又自認本身性格與角色一樣神經質，令人期待Stephy如何發揮喜劇細胞。

Stephy與子華在戲中飾演舊情人，但似乎餘情未了。

說到鄧麗欣的電影之路，大家的印象是《獨家試愛》的「阿寶」？還是《空手道》中的平川真理？Stephy入行以來，原來鮮有演出喜劇，她說︰「之前都拍過喜劇嘅，好似《龍咁威》咁，但都係其他人負責搞笑，我就企喺側邊負責笑…今次終於真正參與其中，拍攝同睇嘅時候都好開心，喺現場可以演得好癲、好放。」

自認不拘小節易跳掣

Stephy在戲中盡現麻甩性格，她笑指現實中亦然。

Stephy在劇中性格麻甩、神經質，似乎與其女神形象相差甚遠，但她竟自認本身性格與角色相似，「我係有（突然發癲）呢一面，因為我係一個好注重平衡嘅人，如果有啲嘢唔平衡，我就會好跳掣，但呢一面唔會畀大家見到，因為唔希望影響到人。」至於麻甩方面，Stephy同樣直認不諱︰「今次呢個角色都幾核突、幾粗豪，好鍾意飲啤酒…雖然食嘢方面唔似，但性格都係男仔頭、不拘小節啲，如果喺屋企或者對住好朋友，我就比較隨意，所以做呢個角色好舒服，都係做番自己。」

獲導演陳詠燊讚有喜感

陳詠燊（右）大讚Stephy與黃子華首度合作表現出色，火花十足。

首度擔正演喜劇，便拍住神級的黃子華，Stephy大感興奮︰「我真係無諗過可以同子華合作，喺佢身上學到好多嘢，特別係嗰種專業，佢好在乎一個角色，會不斷去鑽研。」提到戲中同時獲子華及張繼聰兩兄弟追求，Stephy笑說︰「第一次被兩兄弟追，被『神』追都係第一次，個關係都幾尷尬…其實有少少荒謬，但現實中又真係有機會發生。」

陳詠燊坦言香港喜劇演員選擇不算多。

至於撮合Stephy與子華的最大功臣，正是《飯戲攻心》導演陳詠燊。陳詠燊點評兩人首次合作極具火花，更大讚Stephy有喜劇細胞︰「呢幾年香港演員唔算多選擇，好難可以撞到啲新火花出嚟，所以今次撮合到子華神同Stephy都好開心。同埋今次Stephy嘅跳掣係好真心，見到佢就覺得『哇！佢啲喜劇感撻着咗！』」