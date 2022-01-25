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25/01/2022

離巢後無綫即辦台慶頒獎禮 陶大宇與視帝無緣嘆遺憾

#陶大宇 #倒轉地球
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　　【晴報專訊】即將推出賀年歌的陶大宇，早前接受YouTuber希比訪問時盡訴心中情。大宇分享翻唱《倒轉地球》爆紅的感受外，更感慨指97年離開無綫後，才出現台慶頒獎禮，令他與視帝獎項擦身而過，「遺憾係有，但無辦法，做人要講timing。」

 

一向玩得的大宇，在訪問中重演《心花放》中的招牌掩面動作。(網上截圖)

 

　　無綫的台慶頒獎禮源自97年的《萬千星輝賀台慶》，當時節目中有一個頒獎禮環節，頒發最佳男主角、最佳女主角及最佳劇集等，首屆視帝、視后分別為羅嘉良及關詠荷。由於觀眾反應熱烈，無綫逐漸增設獎項，並獨立發展成為一年一度的大騷。日前大宇回港，抽空接受不同本地媒體訪問，他接受YouTuber希比專訪時，激罕大談自己從未贏過視帝的感受。片中，希比表示有網民問及大宇在無綫多年從未贏過視帝，這位90年代師奶殺手大方回應︰「我個年代無乜嘢頒獎禮，當時係有遺憾，但無辦法，我記得1997年回歸當日同無綫約滿，隔咗一陣間就搞頒獎禮，做人要講timing，我拍劇為娛樂大家，有獎就錦上添花。」

 

回憶與黎耀祥同撈同煲

 

大宇在訪問中無所不談，戲言黎耀祥比自己賺得多。(網上截圖)

 

　　大宇強調現時與無綫關係不錯，否則去年尾身在內地時，也不會助陣《歡樂滿東華》隔空高唱《倒轉地球》。對於黎耀祥（祥仔）早年曾在訪談節目公開感謝大宇帶他登台吸金，大宇笑稱︰「無咁嘅事，祥仔無窮過。」他回帶指拍亞視劇集《影城大亨》時與祥仔日對夜對九個月，大家感情好又啱傾，那時大宇開始有商演，於是找祥仔一起北上工作，酬勞一人一半。大宇笑言︰「唔好以為佢好窮，佢買豪宅、買靚車，亦係重情重義嘅人。」此外，提到其代表作之一《大時代》，大宇坦言現時已無法再演劇中「丁益蟹」一角，因角色霸氣又有火，需要大量體力，他笑言自己已非當年的小鮮肉。

 

大宇前晚亮相《東張西望》，更應承林淑敏客串《愛•回家之開心速遞》。（FB圖片）

 

轉載自: 晴報

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