賀歲片舞台劇皆延期 黃子華躺平度新春

【晴報專訊】賀歲片《飯戲攻心》原定於大年初一上映，惟因第五波疫情嚴峻，戲院未能如期開放，電影上映無期。一眾演員前晚到食肆宣傳《飯》片，提到子華主演的舞台劇同樣要延期，他無奈指要躺平度過新春。

（左起）陳湛文、子華及阿聰均希望電影能盡快上映。

一眾演員寫揮春預祝新年。

黃子華、鄧麗欣、張繼聰（阿聰）、王菀之、林明禎、陳湛文及導演陳詠燊前晚出席《飯戲攻心》記者會，他們齊齊寫揮春，希望戲院盡快重開，電影能順利在新春檔期上映。除了《飯》片，子華主演的舞台劇《最後禮物》亦因疫情而延期，他直言已習慣工作計劃被打亂，又無奈道︰「依家要見步行步，但希望可以行得靚啲…我仲有句金句『雖然要躺平，但要棟篤咁躺平』，即係平得嚟都要撑住。」

張繼聰湊女忙過返工

阿聰則表示現階段會先調整心態，希望電影最終能夠上映，他積極表示︰「活在當下啦！我叫做有少少經驗嘅，因為我上年部賀歲片，都係受到疫情影響，要年初七先上到。」子華即笑言希望電影可以趕及在正月十四上畫。

阿聰透露電影押後上映，變相多了時間陪伴家人，「依家我日日都要陪個女上Zoom，工作量反而大咗，好似自己讀緊K2咁。」而同場的陳湛文就表示可以幫太太湊女，但他苦笑謂︰「囡囡讀緊N班，已經搞到我頭都大。」未有兒女的子華不忘笑說︰「咁我惟有要求父母都湊下我，叫父母報啲課程，等我同佢哋Zoom下。」

「余樂天」與「Miss Mo」重逢，非常難得。

另外，子華昨日接受「Miss Mo」鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》訪問，Do姐大爆當年拍《男親女愛》時，子華瘋狂改劇本，他尷尬解釋︰「覺得咁樣好笑啲嘛…不過我覺得當時我唔識做喜劇，只係當一個角色咁做。」如今子華已被尊稱為「神」，他坦言會專注演員的工作︰「再做棟篤笑真係難啲，雖然有創作嘅衝動，但唔想受到『搞笑』嘅限制…之後反而想做編劇多啲，將諗到嘅嘢以其他表演方式呈現。」